Девятиклассник подмосковной школы порезал лицо одноклассника осколками посуды

Олега Митволя, виновного в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, приговорили к лишению свободы на 4,5 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был задержан в июле 2022 года по подозрению в хищении государственных средств, направленных на строительство метро в Красноярске. В сентябре текущего года он признал свою вину, сознавшись, что из выделенных государством 950 миллионов рублей, он похитил 900.



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Анастасия Чинкова