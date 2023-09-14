Девятиклассник подмосковной школы порезал лицо одноклассника осколками посуды

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Ученики девятого класса устроили драку в столовой школы №2 в Сергиевом Посаде.
По словам свидетелей драки, парень вылил горячий чай на одноклассника (возможно, случайно), в ответ тот ответил тем же, еще и бросил стакан в лицо. У школьника теперь резаные раны на лице, в медпункте пострадавшему наложили швы. Позже ребенка госпитализировали. Информацию сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Ударивший стаканом сейчас не ходит в школу, так как боится осуждения. Ученики рассказали, что это не первый случай избиения нападавшего, но до этого между ребятами конфликтов не было и они практически не разговаривали.
Родители пострадавшего написали заявление в полицию, Прокуратура Московской области проводит проверку.
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Ударивший стаканом сейчас не ходит в школу, так как боится осуждения. Ученики рассказали, что это не первый случай избиения нападавшего, но до этого между ребятами конфликтов не было и они практически не разговаривали.
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Алина Юрчак