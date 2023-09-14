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Девятиклассник подмосковной школы порезал лицо одноклассника осколками посуды

14 сентября 2023, 12:51
Фото: istock / Motortion

Фото: istock / Motortion

Ученики девятого класса устроили драку в столовой школы №2 в Сергиевом Посаде.
По словам свидетелей драки, парень вылил горячий чай на одноклассника (возможно, случайно), в ответ тот ответил тем же, еще и бросил стакан в лицо. У школьника теперь резаные раны на лице, в медпункте пострадавшему наложили швы. Позже ребенка госпитализировали. Информацию сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Ударивший стаканом сейчас не ходит в школу, так как боится осуждения. Ученики рассказали, что это не первый случай избиения нападавшего, но до этого между ребятами конфликтов не было и они практически не разговаривали.


Родители пострадавшего написали заявление в полицию, Прокуратура Московской области проводит проверку.

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#прокуратура
#заявление
#ученики
#драка
#школа
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Экс-глава Росприроднадзора Митволь приговорён к 4,5 годам лишения свободы
14 сентября 2023, 13:10

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Олега Митволя, виновного в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, приговорили к лишению свободы на 4,5 года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был задержан в июле 2022 года по подозрению в хищении государственных средств, направленных на строительство метро в Красноярске. В сентябре текущего года он признал свою вину, сознавшись, что из выделенных государством 950 миллионов рублей, он похитил 900.

Новость дополняется

#арест
#хищение
#метро
#финансирование
#россия
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Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер арестована по подозрению в торговле наркотиками
У заслуженной артистки РФ Рамили Искандер нашли два кг мефедрона
14 сентября 2023, 12:16

Фото: iStock/Igor Vershinsky

У заслуженную артистки России Рамили обнаружили два кг мефедрона. Она задержана по подозрению в покушении на торговлю наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 46-летнюю актрису театра, кино и дубляжа задержали в столичном поселении Марушкинское. В её автомобиле сотрудники полиции обнаружили два кг мефедрона, которые, по версии следствия, артистка собиралась продать. Сама Искандер отказалась давать показания. Против нее возбудили уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Уточняется, что Искандер сдал дилер из Пензы. Он был задержан за наркоторговлю и решил сотрудничать со следствием, сдав всех своих клиентов, в котором и значилась артистка.

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#дело
#кино
#уголовное дело
#сотрудники
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«Е1»: в Екатеринбурге мужчина избил и взял в заложники девушку
14 сентября 2023, 11:55

Фото: istock / Paul Gorvett

В Екатеринбурге в доме по адресу Авиаторов, 14 мужчина запер девушку в квартире, избивал и не выпускал ее. Об инциденте рассказала сестра пострадавшей Анастасия екатеринбургскому интернет-изданию E1.RU, она же обратилась в правоохранительные органы.

Пострадавшая писала сестре сообщение «спаси меня» и не брала трубку. По словам сестры, сожитель не дает ей телефон. Мужчину зовут Максим, он работает пилотом. 

По данным УМВД Екатеринбурга, в квартиру прибыли полицейские, мужчина сначала не хотел открывать дверь, но потом все же пустил стражей порядка. По предварительной информации девушка жива, состояние здоровья не известно. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства случившегося. 

Ранее в Нижнем Тагиле охранник неделю не выпускал из квартиры жену и ребенка. Квартиру пришлось брать штурмом. 

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#полицейские
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#сотрудники
#девушка
#насилие
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Mash: экс-футболиста Савина проверят по факту дискредитации ВС РФ
14 сентября 2023, 10:46

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бывшего футболиста, блогера Евгения «КраСаву» Савина снова проверят на дискредитацию вооружённых сил РФ за высказывания в интервью Ксении Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Блогер дал интервью журналистке Ксении Собчак в апреле этого года. В нём он критически высказывался о российской армии и самой стране.

В текущем году, а именно в феврале, Савин уже получал штраф в размере 50 тысяч рублей по тем же обвинениям. Если проверка вновь подтвердит факт дискредитации, бывшему футболисту может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Уточняется, что в настоящее время Савин вместе с семьёй проживает на Кипре. Он уехал из России сразу после объявления о начале спецоперации на Украине. В стране он руководит местным футбольным клубом.

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#россия
#футбол
#блогер
#обвинение
#интервью
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В Кургане при взрыве на заводе «Ростеха» пострадали два человека
В Кургане на заводе «Ростеха» прогремел взрыв
14 сентября 2023, 09:13

Фото: iStock/RamonCast

В Кургане на заводе «Ростеха», который производит военную технику, прогремел взрыв, пострадали два сотрудника предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, ЧП произошло 13 сентября во время сварочных работ, проводимых в цеху по сборке топливных баков для БМП Курганмашзавода. По предварительным данным, взрыв спровоцировали пары керосина. После произошел пожар, однако он был оперативно потушен сотрудниками предприятия.

Уточняется, что пострадали два сотрудника завода. 25-летний сборщик и 38-летний сварщик госпитализированы с ожогами. Причиной взрыва назвали нарушение техники безопасности. По данному факту проводится проверка.

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#школы
#пожар
#чп
#взрыв
#взрывы
#нарушение
#предприятия
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В Саратове разгорелся мощный пожар после разгерметизации газопровода
14 сентября 2023, 07:47

Фото: iStock/Prathaan

В Саратове в районе поселка Красный октябрь разгорелся мощный пожар после разгерметизации газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, огонь распространился уже на два гектара. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
«По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 миллиметров - первая нитка газопровода Песчаный Умет-Сторожевка - с последующим горением», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что газоснабжение не предназначено для потребления населения. Огонь перекинулся на траву и распространился уже на два гектара. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Четыре пожарных расчета уже приступили к тушению огня.

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#газпром
#газоснабжение
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В Евпатории звучат взрывы
Baza: В Евпатории звучат взрывы
14 сентября 2023, 06:21

Фото: iStock/Victoria Koltsova

В Евпатории местные жители сообщают о взрывах. Об этом пишет Телеграм-канал ​Baza.
По информации канала, город атаковали несколько БПЛА, сработала система ПВО.

Официальная информация по поводу инцидента пока отсутствует.

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#бпла
#город
#информация
#пво
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В Индонезии самку орангутанга спасли из секс-рабства
Mirror: В Индонезии самку орангутанга спасли из секс-рабства
14 сентября 2023, 03:22

Фото: iStock/yurybirukov

В Индонезии обнаружили самку орангутанга, которую в течение нескольких лет подвергали насилию. Чтобы спасти животное из сексуального рабства, зоозащитникам пришлось привлечь полицию и военных, пишет Mirror.
В публикации говорится, что орангутанга по имени Пони долго держали в плену. Владелец привязывал обезьяну на цепь, брил и предоставлял мужчинам за деньги для сексуальных услуг. Зоозащитники множество раз пытались спасти Пони, однако хозяин не отпускал ее. Только после вмешательства военных и полиции орангутанг был спасён.

Обезьяну после освобождения доставили в центр реабилитации. Отмечается, что Пони находилась в состоянии отчуждения и не могла самостоятельно найти пищу. Сейчас она находится в вольере вместе с другими животными под присмотром специалистов. К Пони не допускают мужчин, потому что из-за прошлых травм их присутствие вызывает у нее нервное возбуждение.

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#военные
#полиция
#животные
#обезьяны
#индонезия
#секс
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Над Брянской областью за ночь сбито уже шесть дронов
14 сентября 2023, 02:22

Фото: iStock/dk_photos

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки беспилотными летательными аппаратами по территории Брянской области, где за ночь с 13 на 14 сентября было сбито уже шесть дронов. Об этом сообщают Минобороны РФ, а также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».




Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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