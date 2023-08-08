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Девятиклассница вытащила из реки тонущего пенсионера

В Тамбовской области девятиклассницу, спасшую тонущего пенсионера, представят к награде
08 августа 2023, 10:54

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Девятиклассницу из города Рассказово Тамбовской области Карину Лазареву представят к награде за спасение тонущего пенсионера, сообщили на официальном сайте правительства региона.
Вечером пятого августа на водоеме Круча школьница обратила внимание на пожилого человека, который начал тонуть. Она, не раздумывая, кинулась к нему, и смогла спасти.

«Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил региональному правительству проработать вопрос о награждении девятиклассницы из Рассказова Карины Лазаревой, спасшей утопающего мужчину», - прокомментировали ситуацию представители правительства.


Отмечается, что школьница планирует выбрать для себя профессию, которая будет связана с помощью людям.

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#школьники
#пенсионер
#спасение
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Подросток назвал причину убийства подруги в Екатеринбурге
08 августа 2023, 12:09

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Екатеринбургский подросток, убивший 17-летнюю девушку, заявил, что сделал это из-за ревности. Об этом сообщает E1.ru.
Во время допроса парень сообщил, что девушка сама спровоцировала его на убийство. По его словам, она вызвала в нём ревность из-за того, что гуляла с другими парнями.

Кроме того, выяснилось, что он давно употребляет наркотики. Так и в ночь совершения преступления 16-летний подросток был в состоянии наркотического опьянения, к тому же, он выпил много водки.

Ранее сообщалось, что вечером 6 августа 16-летний подросток и его 17-летняя подруга находились в доме. Они долго выясняли отношения, после чего произошло убийство.

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#убийство
#подростки
#наркотики
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На задержанного мэра Большакова возбудили уголовное дело за взятку
Мэра Дмитровограда Большакова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
08 августа 2023, 12:07

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В отношении мэра Дмитровограда Андрея Большакова возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, сегодня утром Большакова задержали сотрудники СК, применив стрельбу. Только из машины мэра изъяли миллион рублей, сейчас обыски происходят на его рабочем месте.

По информации СМИ, дело связано со взяткой на возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта. Его задержали как раз по дороге на встречу с губернатором. 

Помимо самого Большакова, СК задержал советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова — они выступали посредниками в получении взятки. 

Большакова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#уголовное дело
#следственный комитет
#мэр
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Американский подполковник: Ударами по России ВСУ скрывают свои военные неудачи
Шаффер: ВСУ скрывают свои провалы ударами по территории России
08 августа 2023, 12:00

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины скрывают свои неудачи на полях СВО ударами по территории России, заявил подполковник ВС США США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Большинство этих операций с использованием беспилотников, - это отвлечение внимания от боевых неудач украинцев», - прокомментировал ситуацию Шаффер.

По мнению эксперта, Западу необходимо остановить эти бесполезные атаки гражданской инфраструктуры РФ, поскольку никакого стратегического назначения они не несут, а лишь «усугубляют боль и страдания украинского народа».

Ранее британский военный эксперт Шон Белл заявил, что ВСУ бросили все свои резервы в бой на Запорожском направлении и утратили контроль в северо-западной части Донбасса. Эксперт напомнил, что украинская армия потеряла несколько населенных пунктов на Донбассе, а также Артемовск.

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#сша
#всу
#сво
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Защита обжаловала приговор Ильи Сачкова
Защита обжаловала приговор основателя Group-IB Сачкова
08 августа 2023, 11:46

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Защита обжаловала приговор основателя Group-IB Ильи Сачкова о государственной измене, сообщил его адвокат Сергей Афанасьев в интервью «РИА Новости».
Напомним, Мосгорсуд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы. Сачкова признали виновным по статье «Госизмена», а также обязали выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей.

«Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании», - прокомментировал ситуацию Афанасьев. 

Отметим, ​что свою вину, а ​именно – «передачу иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России», Сачков так и не признал.

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#приговор
#суд
#адвокат
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Полиции пришлось выстрелить, чтобы взять мэра Дмитровограда
Мэра Дмитровограда Большакова задержали за взятку
08 августа 2023, 11:25

Фото: iStock/Chalabala

Мэра города Дмитровоград в Ульяновской области Андрея Большакова задержали, применив стрельбу, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, сегодня утром Большаков как обычно приехал в мэрия на работу, однако, на парковке его уже ждали сотрудники Следственного комитета. Мэр заперся в машине и не хотел выходить.

Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы задержать Большакова.

Только из машины мэра изъяли миллион рублей, сейчас обыски происходят на его рабочем месте.

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#мэр
#задержание
#следственный комитет
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В Забайкалье разыскивают ещё одного мужчину, избившего инвалида СВО
08 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/mrohana

В Забайкальском крае разыскивают третьего мужчину, причастного к избиению инвалида СВО. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
Следователям удалось выяснить, что в деле об избиении участника СВО есть ещё один подозреваемый, 43-летний житель села Нерчинский Завод. В настоящее время он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что по делу задержаны двое мужчин. Одному из них, 27-летнему жителю села, где произошёл конфликт, выдвинуты обвинения в дискредитации Вооружённых сил РФ и причинение лёгкого вреда здоровью. В отношении второго участника обвинения ещё не выдвинуты.

Напомним, что в ночь на 5 августа 2023 года несколько мужчин избили инвалида СВО, сорвали с его одежды боевые награды и повредили автомобиль. Общая сумма нанесённого материального ущерба составила 800 тысяч рублей.

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В отношении мужчин, избивших девушку за цвет волос, возбуждено ещё два уголовных дела
#сво
#инвалиды
#избиение
#обвинение
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В отношении мужчин, избивших девушку за цвет волос, возбуждено ещё два уголовных дела
08 августа 2023, 10:39

Фото: iStock/demaerre

В отношении мужчин, избивших девушку в Каменске-Уральском Свердловской области, возбуждено ещё два уголовных дела. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Помимо статьи о хулиганстве, на мужчин заведено два новых уголовных дела по факту побоев и угроз убийством.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчины избивают девушку. Полиция задержала двух мужчин, ранее судимых за преступления с имуществом, истязание и продажу наркотических веществ. Причиной инцидента, по мнению Валерия Горелых, стала внешность девушки, а именно её разноцветные волосы.

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#полиция
#уголовное мужчины
#волосы
#избиение
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Тайская школьница родила в туалете и выбросила младенца в мусорку
В Таиланде семиклассница родила в туалете и выбросила младенца в мусорное ведро
08 августа 2023, 10:38

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В тайской провинции Наратхиват ученица седьмого класса родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорное ведро, сообщает The Thaiger.
По информации СМИ, у девочки начались схватки в школьном автобусе. Заметившая испачканное кровью сиденье, учительница решила, что у школьницы начались месячные, и предложила ей посетить туалет на автозаправочной станции.

Подросток провела в туалете много времени. Она самостоятельно родила, а затем вернулась в автобус, никому не сказав о младенце.

Спустя время полиция нашла в мусорке новорожденную девочку. По камерам видеонаблюдения удалось быстро разыскать семиклассницу и доставить ее в больницу к дочке.

Подростку и ее новорожденной дочери оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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#таиланд
#школьники
#младенец
#мусор
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Прокуратура Приморья: Застрявшие не необитаемом острове дети вывезены на материк
08 августа 2023, 10:28

Фото: istockphoto/andrej67

На необитаемом острове Аскольд в заливе Петра Великого с 5 августа находилась группа детей из 17 человек, которые не могли добраться до материка из-за плохой погоды. Сегодня, 8 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что все дети благополучно доставлены в поселок городского типа Дунай.
Дети в возрасте от 12 до 15 лет участвовали в молодежном научно-образовательном слете, который проводился на острове и завершился 5 августа. С тех пор участники мероприятия не могли выбраться на материк из-за непогоды. В краевом министерстве по делам ГО и ЧС рассказали, что дети проживали в оборудованных домиках, вместе с ними находились ученые и краеведы — всего девять человек взрослых. Участники слета были обеспечены продуктами, едой и запасом дров.

Регулярного сообщения с островом нет. Как только позволили погодные условия, детей и взрослых на материк сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам. Соблюдение прав несовершеннолетних на месте контролирует заместитель прокурора ЗАТО Фокино Тимофей Бежанов. Медицинская помощь никому из детей и взрослых не потребовалась.

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