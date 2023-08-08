Девятиклассница вытащила из реки тонущего пенсионера

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Девятиклассницу из города Рассказово Тамбовской области Карину Лазареву представят к награде за спасение тонущего пенсионера, сообщили на официальном сайте правительства региона.
Вечером пятого августа на водоеме Круча школьница обратила внимание на пожилого человека, который начал тонуть. Она, не раздумывая, кинулась к нему, и смогла спасти.
Отмечается, что школьница планирует выбрать для себя профессию, которая будет связана с помощью людям.
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«Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил региональному правительству проработать вопрос о награждении девятиклассницы из Рассказова Карины Лазаревой, спасшей утопающего мужчину», - прокомментировали ситуацию представители правительства.
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Евгения Парфентьева