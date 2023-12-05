Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким

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В Петербурге девятилетняя девочка оказалась в реанимации после того, как упала на пакет со спицами. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Как сообщает канал, девочка поскользнулась и упала на пакет с вязальными спицами, которые они только что купили. Ребенка экстренно госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины.
Сейчас за жизнь девочки борются медики.
Сообщается, что в семье всего трое детей. На учетах они не состоят. Мать работает специалистом по охране труда.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе отец ошпарил дочь кипятком, случайно перепутав краны в бане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак