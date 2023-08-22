Дезинсектору, из-за которого насмерть отравилась целая семья, вынесли приговор

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В Москве вынесли приговор дезинсектору, по вине которого бабушка и внучка насмерть отравились арбузом, сообщает Telegram-канал SHOT.
В 2021 году 41-летний Антон Котов травил насекомых в «Магните» с применением инсектицидного средства «Цигатрин».
Позже один из этих арбузов купили бабушка с внучкой. Они обе отравились и погибли в результате химической травмы.
Котова признали виновным по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» и приговорили к пяти годам лишения свободы.
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«Желая снизить объем своей работы, мужчина потребовал представителя магазина покинуть помещение и обработал торговый зал с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузами без упаковки», - прокомментировала ситуацию сторона обвинения.
Котова признали виновным по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» и приговорили к пяти годам лишения свободы.
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Евгения Парфентьева