Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке

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В Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что дезодорант пролежал на солнце несколько часов. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.
Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.
Напомним, минувшей ночью в одной из московских квартир загорелся электросамокат. Пострадали трое детей. Уточняется, что площадь пожара составила не более одного квадратного метра. Однако стразу три ребенка четырёх, девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы. Врачи диагностировали у детей ожоги верхних дыхательных путей.
В ведомстве напомнили, что электросамокат нельзя оставлять на зарядном устройстве на ночь.
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Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.
В ведомстве напомнили, что электросамокат нельзя оставлять на зарядном устройстве на ночь.
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Екатерина Коршунова