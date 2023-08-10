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Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке

10 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/sarawutk

В Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что дезодорант пролежал на солнце несколько часов. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.

Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.


Напомним, минувшей ночью в одной из московских квартир загорелся электросамокат. Пострадали трое детей. Уточняется, что площадь пожара составила не более одного квадратного метра. Однако стразу три ребенка четырёх, девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы. Врачи диагностировали у детей ожоги верхних дыхательных путей.

В ведомстве напомнили, что электросамокат нельзя оставлять на зарядном устройстве на ночь.

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#красногорск
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Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе
В Кургане водитель насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе
10 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/Motortion

В Кургане водитель «ВАЗ» насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по региону.
Трагедия произошла вечером 9 августа. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, на руках у нее был сын 2021 года рождения, когда водитель «ВАЗ» налетел на них и сбил.

От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее маленький сын умер в машине скорой помощи.

Водителя задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 

Ранее в Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Инцидент произошел сегодня около 17 часов вечера. Пострадавшие женщина и ребенок, который находился в коляске, доставлены в больницу.

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#дтп
#женщина
#ребёнок
#смерть
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергиевом Посаде
10 августа 2023, 11:18

Фото: Istockphoto / AlexeyBorodin

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким погибшей и пострадавшим в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Обращение патриарха на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва появилось на сайте Русской православной церкви.
«Глубоко потрясён известием о мощном взрыве, произошедшем в  Сергиевом Посаде. Выражаю соболезнования всем, кого затронуло несчастье, кто переживает о пропавших без вести или находящихся в больницах родных и близких. Желаю сил врачам, борющимся за жизни пострадавших, и тем, кто трудится над разбором завалов», – приводятся слова предстоятеля на сайте. 
Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек. 
 
Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и социальных учреждениях выбиты стёкла. Повреждены и здания завода. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным СКР, информация об атаке беспилотника на завод не подтвердилась.

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#сергиев посад
#взрыв
#московская область
#скр
#подмосковье
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Следователи задержали директора фирмы, здание которой взорвалось в Сергиевом Посаде
10 августа 2023, 11:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего персонала», – отметили в Следственном комитете. 
Взрыв прогремел накануне в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях на данный момент остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек. 
 
Взрывной волной повреждено более 110 жилых домов и социальных учреждений. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 
 
С места взрыва вывезли более 170 кубометров обломков. С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Помощь оказана в 25 случаях. На телефоны горячей линии поступило порядка 500 обращений.

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#сергиев посад
#взрыв
#скр
#чп
#московская область
#подмосковье
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Жильцы петербургской коммуналки нашли тела брата и сестры
В питерской коммуналке нашли тела брата и сестры, умерших в один день
10 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/Artem_Furman

Жильцы коммунальной квартиры на улице Чехова в Санкт-Петербурге обнаружили тела брата и сестры, которые скончались в один день, сообщает «АЖУР».
Звонок в полицию поступил 8 августа около 11 часов вечера. Жительница коммуналки сообщила, что уже четыре часа не может попасть в ванную, в которой заперлась соседка. Прибывшие на место происшествия спасатели взломали дверь и обнаружили в ванной комнате труп 39-летней женщины. Следов насильственной смерти на ее теле найдено не было.

Затем полицейские постучались в комнату, где погибшая проживала со своим 55-летним братом. Дверь им никто не открыл, замок пришлось вскрывать. Внутри брата погибшей обнаружили мертвым. Судя по всему, они умерли в один день.

Обстоятельства странной и трагической смерти жильцов питерской коммуналки будут устанавливать следователи и судмедэксперты.

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#санкт-петербург
#коммуналка
#труп
#полиция
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С места взрыва в Сергиевом Посаде вывезли более 170 кубометров обломков
10 августа 2023, 10:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На месте взрыва в Сергиевом Посаде разобрали и вывезли более 170 куб. м разрушенных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Спасатели всю ночь продолжали аварийно-спасательные неотложные работы.
С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Помощь оказана в 25 случаях. На телефоны горячей линии поступило порядка 500 обращений, сказали в ведомстве.
 
Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек. 
 
Взрывной волной повреждено более 110 жилых домов и социальных учреждений. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным СКР, информация об атаке беспилотника на завод не подтвердилась.

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#сергиев посад
#взрыв
#подмосковье
#московская область
#чп
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Обвиняемого в избиении участника СВО объявили в международный розыск
Третьего подозреваемого в избиении участника СВО объявили в международный розыск
10 августа 2023, 10:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Третьего фигуранта по делу об избиении инвалида специальной военной операции объявили в международный розыск, сообщили представители Забайкальского краевого суда.
Напомним, ветерана избили 5 августа. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками. Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.

«В настоящее время третий фигурант уголовного дела об избиении участников СВО 43-летний Иван Зырянов объявлен в межгосударственный розыск», - прокомментировали ситуацию в суде. 

Отмечается, что Зырянов не женат, ранее не судим, нигде не работает и проживает со ​своей матерью.

Фигуранты обвиняются по таким уголовным статьям как: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом».

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#сво
#ветеран
#избиение
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Тела трех человек достали из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде
10 августа 2023, 10:21

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Минувшей ночью из-под завалов после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде спасатели извлекли тела трех людей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Из сообщения следует, что на данный момент личности погибших еще не установлены. При этом, по последним данным, судьба 12 людей остается неизвестной. Накануне на месте взрыва нашли фрагменты тел, предположительно, 10 человек. Родственникам пострадавших на месте оказывается психологическая помощь.

Согласно данным МЧС, уже разобрано и вывезено 170 куб.м. разрушенных конструкций. В мероприятии задействовано 400 человек и 93 единицы техники. Разбор завалов продолжается.

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#помощь
#мчс
#человек
#психологическая помощь
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Рейс Анкара — Москва вынужденно сел в Пулково вместо Внуково
10 августа 2023, 10:18

Фото: istockphoto/tanyss

Из-за угрозы ночной атаки БПЛА на Москву рейс Анкара — Москва, который выполняли «Турецкие авиалинии», вынужденно посадили в Санкт-Петербурге вместо Москвы.
Mash пишет, что пассажиров высадили и оставили один на один со своими проблемами: сказали подождать вылета или самостоятельно добираться до Москвы.
 
По словам пассажиров, им выдали багаж и оставили без еды и воды. Причём у многих в Москве стыковочные рейсы. Но авиакомпания не стала решать проблемы. Представитель предложил просто подождать.
 
Единицы смогли оперативно купить билеты и улететь, но большинство застряло в таможенной зоне. Как действовать дальше, люди не знают. Они окружили представителя авиакомпании и не выпускали его из живого кольца, чтобы он никуда не ушёл. Пока пассажирам удалось добиться купонов в ресторан и обещания билетов на следующие авиарейсы до Москвы.

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#внуково
#санкт-петербург
#аэропорт
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На горячую линию после взрыва поступило более 270 обращений жителей Сергиева Посада
10 августа 2023, 10:17

Фото: Telegram-канал Дмитрия Акулова

Глава городского округа Сергиев Посад Дмитрий Акулов выехал на место ликвидации последствий взрыва производственно-складского здания. Специалисты продолжают разбор завалов. В МЧС пообещали вести работы круглосуточно.
«Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется. На горячую линию поступило и обработано более 270 заявок. Будем продолжать принимать звонки и фиксировать обращения по телефонам: 8(496) 545-77-55, 8(915) 135-15-10. Утром продолжим информирование о ликвидации последствий», – написал Акулов в своём Telegram-канале. 
Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 23. Пропавшими без вести числятся восемь человек. 
 
Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и социальных учреждениях выбиты стёкла. Повреждены и здания завода. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным СКР, информация об атаке беспилотника на завод не подтвердилась.
 
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#сергиев посад
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