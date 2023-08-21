Диггер Давыдов назвал главное правило исследований подземных объектов

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Московский диггер Даниил Давыдов заявил, что главным правилом любого диггера является то, что никогда нельзя вести экскурсии при прогнозе дождя, так как в коллекторах много воды.
Он добавил, что был лично знаком с организатором мероприятия той группы, которая вчера была на экскурсии в московском коллекторе во время ливня.
Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение в подземные объекты инфраструктуры. О предложении, адресованном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
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«Почему было нарушено главное правило, я не знаю. Как не знаю и то, выжил ли сам диггер, сейчас с ним никто не может связаться. Также вопрос и по тому, почему там оказались несовершеннолетние. Обычно диггеры не проводят экскурсии для лиц младше 18 лет», — прокомментировал в беседе с RT Давыдов.
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Мелисса Тимофеева