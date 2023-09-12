Фото: iStock/Neil_Burton
Дикий кабан напал на детей во дворе Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в ростовском ЖК «Парк Островского».
Неизвестно, откуда животное взялось, однако, на опубликованных кадрах видно, что кабан бешено носится по детской площадке.
Кабан даже успел зацепить и сбить с ног маленького мальчика.
По информации СМИ, сейчас животное носится по окрестностям с разбитым в кровь пятачком. В последний раз его застали во время выламывания забора на площади Энергетиков.
Оставило ли нашествия кабана на Ростов-на-Дону жертвы – пока неизвестно.
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Неизвестно, откуда животное взялось, однако, на опубликованных кадрах видно, что кабан бешено носится по детской площадке.
По информации СМИ, сейчас животное носится по окрестностям с разбитым в кровь пятачком. В последний раз его застали во время выламывания забора на площади Энергетиков.
Оставило ли нашествия кабана на Ростов-на-Дону жертвы – пока неизвестно.
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Евгения Парфентьева