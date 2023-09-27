Директор частной столичной школы «заказала» бывшим ученикам жену любовника

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Суд в Москве повторно рассмотрит дело Василисы Масловой, которая заказала убийство жены своего любовника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей Гагаринского суда Москвы.
По информации СМИ, в 2020 году директор одной из частных школ Москвы Маслова задумала расправиться с супругой своего любимого мужчины. Столь важное дело она поручила бывшему ученику Николаю Фролову. Он выполнил приказ педагога – подкараулил женщину и избил ее. Однако, этого Масловой было мало. К делу она подключила еще одного человека, которого когда-то учила – Ирину Погарченко. Вместе с Фроловым они выследили жертву и несколько раз ударили ее ножом. Истекающую кровью женщину подобрали случайные прохожие, к счастью, медикам удалось ее спасти.
В августе 2022 года Гагаринский суд вынес оправдательные вердикты для Масловой и Погарченко, Фролова же приговорили к 5,5 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.
Однако, позже Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда первой инстанции из-за нарушений. Второго октября дело вновь поступит в суд присяжных для повторного рассмотрения.
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В августе 2022 года Гагаринский суд вынес оправдательные вердикты для Масловой и Погарченко, Фролова же приговорили к 5,5 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.
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Евгения Парфентьева