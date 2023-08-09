Директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде

Основная версия взрыва в помещении на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде – нарушение норм безопасности. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий. Предположение об атаке БПЛА, по её словам, не подтверждается.