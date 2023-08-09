Директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев прокомментировал взрыв в Сергиевом Посаде

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Перед взрывом на заводе в Сергиев Посаде был слышен непродолжительный гул. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал директор предприятия «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев.
Он находился на предприятии и сообщил, что найти источник неизвестного гула не удалось. После этого прогремел взрыв. Однако, по словам Чанкаева, на взорвавшемся складе не было пиротехники, он был абсолютно пустой. Люди во время взрыва там тоже отсутствовали.
При этом, бывший главный инженер компании Андрей Инкин иначе описал ситуацию. Он заявил, что согласно данным с камер видеонаблюдения, взрыв произошёл в пристройке к транспортному цеху. Там как раз и находились в это время фейерверки и порох.
Сотрудники спецслужб проверят записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, что могло послужить причиной взрыва.
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При этом, бывший главный инженер компании Андрей Инкин иначе описал ситуацию. Он заявил, что согласно данным с камер видеонаблюдения, взрыв произошёл в пристройке к транспортному цеху. Там как раз и находились в это время фейерверки и порох.
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Анастасия Чинкова