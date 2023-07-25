Диверсант с иконой поджег релейный шкаф в Липецкой области

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На перегоне Сенцово – Липецк в Липецкой области неизвестный поджег релейный шкаф, сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание заметил электромеханик, который и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли рядом с испорченным шкафом пластиковую бутылку, икону, покрывало, чёрную перчатку и пачку из-под сигарет.
Шкаф подгорел сверху и снизу, однако, вскрыт не был. Происшествие никак не повлияло на движение поездов.
Верующего диверсанта разыскивают. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».
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Шкаф подгорел сверху и снизу, однако, вскрыт не был. Происшествие никак не повлияло на движение поездов.
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Евгения Парфентьева