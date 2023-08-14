Диверсант ВСУ подорвался на собственном заряде в Херсонской области

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Диверсант подорвался на собственном заряде, когда минировал военную технику в Херсонской области. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По данным портала, кроме украинского военнослужащего, никто не пострадал.
Диверсант, вооруженный взрывчаткой, направился к дому культуры Херсонской области. Недалеко от здания была припаркована саперная машина. В ходе работ по минированию техники произошел взрыв. Боец ВСУ подорвался на собственной мине.
В настоящее время, по фрагментам, пытаются установить личность погибшего мужчины.
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Диверсант, вооруженный взрывчаткой, направился к дому культуры Херсонской области. Недалеко от здания была припаркована саперная машина. В ходе работ по минированию техники произошел взрыв. Боец ВСУ подорвался на собственной мине.
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Анастасия Крестьянова