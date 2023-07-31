Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Диверсанты подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве

Диверсанты подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве

Неизвестные подожгли релейный шкаф возле ж/д станции Очаково в Москве
31 июля 2023, 10:02

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Неизвестные в выходные ночью подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги. Об этом сообщили в МЖД.
Сообщается, что инцидент не повлиял на работу поездов.

Поджог релейного шкафа неизвестные осуществили недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги. В настоящее время, правоохранительные органы устанавливают личность диверсантов. В МЖД предупредили об уголовной ответственности за подобные преступления.


Ранее сообщалось о диверсии на железной дороге в Иркутской области.

Читайте также:

В Красноярском крае диверсант поджег релейный шкаф

Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской области

Диверсия на железной дороге произошла в Орловской области
#мжд
#дороги
#поджог
#инцидент
#станции
Читайте нас в
Под Самарой мужчина на катере изрубил винтом ноги купающейся девочки
31 июля 2023, 10:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Самарской области управляющий катером мужчина проехался по купающейся 12-детней девочки на речке Сок, протекающей у села Малая Царевщина. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, девочка купалась на берегу речки Сок у села Малая Царевщина, когда прямо по ней проехал мужчина на катере, изрезав винтом ноги. Ребенка экстренно отвезли больницу в тяжелом состоянии. Известно, что пострадавшая потеряла много крови. Сейчас врачи пытаются спасти ей жизнь. При этом уточняется, что ноги ребенку получится сохранить.

Сейчас сотрудники местной полиции устанавливают личность водителя катера. Ведутся его поиски.

Читайте также:

В Чувашии перевернулась моторная лодка, ребёнок погиб, двое пропали без вести

В Приморском крае ребенок погиб во время поездки на гидроцикле

Россиянка сбежала от насильника, продержавшего ее в плену 14 лет
#врачи
#ребёнок
#лодка
#жизнь
#поиски
#сок
#мужчина
#поездки
#сотрудники
#девочка
Читайте нас в
В Петербурге девушка зарезала своего ухажера в туалете солярия
В туалете студии загара в центре Петербурга нашли изрезанного ножом мужчину
31 июля 2023, 10:35

Фото: iStock/zoka74

В туалете студии загара в центре Санкт-Петербурга, 20-летняя девушка ранила своего спутника ножом в живот, сообщает РЕН ТВ.
Девушка нанесла 29-летнему мужчине колото-резаное ранение в брюшную полость.

Инцидент произошел в туалете студии загара в центре Санкт-Петербурга. После совершения преступления девушка скрылась, однако, вскоре была задержана правоохранителями.

Выяснилось, что злоумышленница ранее уже была судима. В отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело. Пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь. 

Читайте также: 

Жительница Омской области убила мужа на глазах у шестилетнего сына

Несовершеннолетний убил друга в Москве во время батла

В Москве на детской площадке мальчик ранил ножом сверстника
#уголовное инцидент
#девушка
#ранение
Читайте нас в
При обстреле Донецка погиб человек, трое ранены
Кулемзин: Один человек погиб и трое получили ранения при обстреле ВСУ Донецка
31 июля 2023, 10:11

Фото: iStock/frantic00

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле ВСУ Донецка, один человек погиб и трое получили ранения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам градоначальника, украинские формирования нанесли удары по центру Донецка. 

В результате обстрела, загорелся пассажирский автобус с людьми. Ранены местные жители. Кулемзин заявил, что известно об одном погибшем. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Раненым оказывается срочная медицинская помощь. 

Читайте также: 

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Власти подтвердили атаку здания полиции в Трубчевске Брянской области

Куйбышевский район Донецка находится под массивным обстрелом
#автобус
#помощь
#жители
#происшествия
#всу
Читайте нас в
Россиянка сбежала от насильника, продержавшего ее в плену 14 лет
Baza: В Челябинской области мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину
31 июля 2023, 09:08

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Житель Челябинской области 14 лет держал женщину в плену, которую похитил в 2009 году. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Пленнице удалось сбежать от насильника в конце июля 2023 года.  

По информации портала, женщина была похищена в 2009 году, когда ей было 19 лет. Со своим будущим похитителем девушка познакомилась на Железнодорожном вокзале Челябинска. Мужчина пригласил новую знакомую к себе домой, где сообщил, что она похищена. Мужчина установил на окна решетки, а дом закрывал на замок. Женщина жила взаперти 14 лет. По ее словам, мужчина насиловал ее и угрожал убийством.  

Женщине удалось сбежать после того, как мать насильника, вызвала сыну скорую помощь из-за агрессивного поведения. Он забыл закрыть дверь на замок и потерпевшей удалось сбежать. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 

Читайте также: 

Семиклассница вырвала восьмилетнюю сестру из рук педофила в Чите

Житель Марий Эл осужден на 19 лет колонии за убийство жены на глазах у малолетней дочери

В Санкт-Петербурге супругам дали срок за похищение и убийство человека

#убийство
#помощь
#уголовное похищение
Читайте нас в
ВСУ обстреляли приграничный российский регион
Белгородский глава Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новопетровка
31 июля 2023, 08:56

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, один из выпущенных снарядов ВСУ попал в гараж. Осколками другого беспилотника, были повреждены фасады домов мирных жителей. 

В результате обстрела, пострадавших нет. Экстренные службы направлены на место происшествия. В настоящее время уточняется информация по разрушениям, добавил Гладков. 

Ранее сообщалось, что украинские формирования атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. 

Читайте также: 

Власти подтвердили атаку здания полиции в Трубчевске Брянской области

Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Балицкий: российские войска отбили попытку ВСУ атаковать Старомайорское
#происшествия
#пропуска
#информация
#всу
Читайте нас в
В Красноярском крае диверсант поджег релейный шкаф
SHOT: Диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге в Красноярском крае
31 июля 2023, 08:19

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Красноярском крае неизвестный диверсант поджег железнодорожное оборудование вблизи станции Шарыпово, сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, произошедшее не отразилось на движении поездов.

Рано утром 31 июля, неизвестный поджег два релейных шкафа, которые отвечали за системы блокировки и сигнализацию. Возгорание погасло само, движение поездов нарушено не было. Поджигатель скрылся с места преступления, однако, оставил пустую бутылку возле шкафов и перцовый баллончик. 

Правоохранительные органы устанавливают личность диверсанта. 

Читайте также: 

Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской области

Диверсия на железной дороге произошла в Орловской области

В Иркутской области произошла диверсия на железной дороге
#движение
#возгорание
#диверсия
Читайте нас в
Daily Mirror: В лесах Колорадо нашли мумии «выживальщиков»
31 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Nirut_Punshiri

В лесу американского штата Колорадо нашли мумии трех человек. По сообщениям издания Daily Mirror, они попытались выжить в лесу без благ цивилизации, руководствуясь советами с YouTube, но не пережили зиму, скончавшись от истощения и переохлаждения.
Трупы трёх женщин обнаружил турист, посещавший национальный парк Ганнисон. Полиция, которой он сообщил об ужасной находке, смогла идентифицировать личности всех троих: ими оказались 42-летняя Ребекка Вэнс, ее 14-летняя дочь и ее 41-летняя сестра Кристин Вэнс.

По словам родственников Ребекки, она решила переселиться в лес еще в 2020 году, чтобы оградить себя, дочь и сестру от рисков заразиться коронавирусом COVID-19. Женщину пытались отговорить от этой безумной затеи, но успеха уговоры не принесли.

При этом новоявленные отшельницы не имели ни малейшего понятия, что значить жить в лесу — все знания об этом они черпали из роликов на YouTube. Продуктами они закупались не в специализированных магазинах для туристов, а в обычных супермаркетах, при этом не имели ни генераторов, ни батареек, ни запасов зимней одежды. Скорее всего, женщины просто не пережили зиму 2023 года, которая в Колорадо оказалась очень холодной и снежной.

Тела выживальщиц в итоге нашли в самой обыкновенной туристической палатке (никак, разумеется, не приспособленной к зимним холодам), а рядом стояла недостроенная землянка. По словам коронера округа Гаррисон, все трое, скорее всего, скончались от истощения и переохлаждения.

Читайте также:

CBS: В кемпинге в Скалистых горах нашли три мумифицированных тела, следов насилия нет

В Москве в затопленной квартире обнаружили мумию

Мумифицированный труп пенсионерки найден в Москве
#сша
#лес
#труп
Читайте нас в
CNN: В США на парковке торгового центра расстреляли людей
31 июля 2023, 05:32

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI

В американском штате Мичиган на парковке торгового центра произошла стрельба, сообщил телеканал СNN.
В результате этого инцидента пять человек в возрасте от 16 до 26 лет получили ранения, а двое из них — госпитализированы в больницу.

«Прибывшие на место полицейские задержали группу подозреваемых и изъяли у них огнестрельное оружие», — говорится в сообщении полиции, которое приводит ТАСС.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

Читайте также:

ABC: При стрельбе на вечеринке в американском Сент-Луисе погиб подросток, десять пострадали

В США два человека погибли во время стрельбы на выпускном

Белый дом: массовая стрельба в США происходит чаще, чем раз в день
#сша
#стрельба
#пострадавшие
Читайте нас в
На юго-востоке Москвы женщина сбила семилетнего мальчика на пешеходном переходе
31 июля 2023, 04:48

Фото: iStock/Aleksei_Andreev

Женщина на автомобиле сбила 7-летнего ребенка на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. Ребенок госпитализирован.
«На Волгоградском проспекте 28-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве.

По информации ТАСС, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома №120 по Волгоградскому проспекту. Об этом агентству сообщили в ГУ МВД Москвы.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии сотрудниками ГИБДД, а также ход и результаты административного расследования.

Читайте также:

В Калининградской области водитель сбил двух детей и скрылся

В Темрюке мотоциклист насмерть сбил шестилетнего ребенка

В ДТП в Адыгее погиб грудной ребенок
#дтп
#москва
#дети
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников