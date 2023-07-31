Диверсанты подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве

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Неизвестные в выходные ночью подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги. Об этом сообщили в МЖД.
Сообщается, что инцидент не повлиял на работу поездов.
Поджог релейного шкафа неизвестные осуществили недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги. В настоящее время, правоохранительные органы устанавливают личность диверсантов. В МЖД предупредили об уголовной ответственности за подобные преступления.
Ранее сообщалось о диверсии на железной дороге в Иркутской области.
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Поджог релейного шкафа неизвестные осуществили недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги. В настоящее время, правоохранительные органы устанавливают личность диверсантов. В МЖД предупредили об уголовной ответственности за подобные преступления.
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Анастасия Крестьянова