Диверсанты пытались поджечь релейные шкафы в Москве

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Уточняется, что происшествие произошло ночью в понедельник, 19 июня. Двое мужчин подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе, которые обеспечивали работу семафоров. За это заказчики перевели им на криптокошельки 30 тысяч рублей. Огонь удалось быстро локализовать, на движении поездов происшествие никак не сказалось. Диверсантов отследили по камерам видеонаблюдения и задержали. Ими оказали два ранее судимых гражданина Казахстана 26 и 27 лет. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.