Диверсия на железной дороге произошла в Иркутске

Фото: iStock/Perytskyy
В Иркутской области неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф на железной дороге
В Иркутской области на железнодорожных возле вагоноремонтного предприятия «Трансвагонмаш» неизвестный диверсант поджег релейный шкаф, который обеспечивал функционирование светофоров. Об этом сообщили Telegram-канале SHOT.
По информации источника, накануне примерно около 23:00 машинист грузового поезда заметил горящее оборудование, которое находилось около железных путей в Черемхове.
Сотрудники экстренных служб, прибыл на место случившегося, увидели, что шкаф уже сгорел. Уточняется, что недалеко от места случившегося находятся жилые дома. Последствия происшествия удалось оперативно устранить.
Читайте также:
В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях
В Челябинской области предотвращена попытка поджога и диверсия на железной дороге
В Казани совершена диверсия на железной дороге
По информации источника, накануне примерно около 23:00 машинист грузового поезда заметил горящее оборудование, которое находилось около железных путей в Черемхове.
Читайте также:
В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях
В Челябинской области предотвращена попытка поджога и диверсия на железной дороге
В Казани совершена диверсия на железной дороге
Татьяна Лаврова