Диверсия на железной дороге произошла в Орловской области

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В Орловской области неизвестные подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями.
В результате диверсии, шкаф полностью выгорел вместе с оборудованием, находящемся внутри. На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли окурки, перчатки и следы автомобильных покрышек. Личности злоумышленников устанавливаются.
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