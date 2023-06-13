Диверсию устроили на ж/д путях в Подмосковье

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Неизвестный поджег релейный шкаф в Московской области
В Чеховском районе Московской области на железнодорожных путях неизвестный поджег релейный шкаф, сообщает Telegram канал SHOT.
Возгорание заметил машинист поезда Москва-Анапа в ночь на 11 июня. Он сразу доложил о пожаре в экстренные службы, однако, шкаф успел полностью выгореть.
На месте происшествия обнаружили три окурка, пустую пачку из-под сигарет, антивандальные замки и этикетку от айрана.
Поджигателя ищут, ему будет предъявлено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».
Ранее «Радио 1» сообщало, что капитан одного из танкеров, столкнувшихся на реке Лена, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возгорание заметил машинист поезда Москва-Анапа в ночь на 11 июня. Он сразу доложил о пожаре в экстренные службы, однако, шкаф успел полностью выгореть.
Поджигателя ищут, ему будет предъявлено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».
Ранее «Радио 1» сообщало, что капитан одного из танкеров, столкнувшихся на реке Лена, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Евгения Парфентьева