DM: Британец отомстил пожилой сестре, подсыпав ей в молоко слабительное

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Житель Великобритании подсыпал пожилой сестре слабительной из-за спора о наследстве и попал под суд, сообщает Daily Mail.
69-летний житель города Хейвуд Роберт Маккейб выяснил, что дом, который должен был быть поделен между ним, сестрой и братом после смерти их матери, достанется сыну его сестры.
Это обстоятельство вызвало раздражение Маккейба и он решил отомстить пожилой женщине. Пенсионер начал подсыпать слабительное в бутылки с молоком, которое пила его сестра. В результате, страдающая от панкреатита женщина попала в больницу из-за обострения и болей. Вернувшись домой она почувствовала странный запах, исходящий от бутылок. Тогда она решила просмотреть камеры видеонаблюдения, развешенные по дому. Правда была раскрыта.
Маккейбу в суде предъявили обвинение в злонамеренном применении вредного вещества с целью причинить страдание, расстроить или вызвать раздражение. Он полностью признал вину и получил наказание в виде 80 часов общественных работ и 15 дней реабилитационных мероприятий.
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Это обстоятельство вызвало раздражение Маккейба и он решил отомстить пожилой женщине. Пенсионер начал подсыпать слабительное в бутылки с молоком, которое пила его сестра. В результате, страдающая от панкреатита женщина попала в больницу из-за обострения и болей. Вернувшись домой она почувствовала странный запах, исходящий от бутылок. Тогда она решила просмотреть камеры видеонаблюдения, развешенные по дому. Правда была раскрыта.
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Евгения Парфентьева