DM: Британская разведка сообщила о гибели 55 моряков с подлодки КНР

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Британская разведка заявила, что подлодка ВМФ Китая в Желтом море попала в ловушку для британских и американских судов. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что авария случилась в ходе выполнения миссии 21 августа. В результате происшествия 55 моряков погибли — 22 офицера, 17 матросов, девять старшин и семь курсантов. В их числе капитан подводного судна Сюэ Юн-Пэн.
Издание отмечает, что независимого подтверждения предполагаемой гибели подводной лодки КНР в настоящее время в открытом доступе нет.
Пекин со своей стороны опроверг предположения об инциденте как «полностью ложные». Тайвань сделал аналогичное заявление.
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Издание отмечает, что независимого подтверждения предполагаемой гибели подводной лодки КНР в настоящее время в открытом доступе нет.
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Диана Аванесян