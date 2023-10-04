DM: Британская разведка сообщила о гибели 55 моряков с подлодки КНР

Над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО, сбиты воздушные цели, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на земле уже работают оперативные службы.

Ранее местные белгородские паблики сообщили о многочисленных взрывах над городом. По словам жителей города, в общей сложности уже прозвучало не менее десятка залпов.



Вечером 3 октября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о том, что российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области.

Артем Путинцев