DM: Пассажир American Airlines получил травмы от пролитого бортпроводником кофе

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Пассажир авиакомпании American Airlines получил серьезные травмы, после того как бортпроводник пролил на него кофе, сообщает Daily Mail.
По информации СМИ, инцидент случился на рейсе из Вьетнама в США.
По словам пострадавшего, бортпроводник на рейсе был неаккуратен и пролил на его руки чашку кофе, в результате чего у мужчины образовались волдыри и шелушение, испортившие татуировку.
Пассажир подал иск на авиакомпанию, заявив, что во время полёта он получил ожоги второй степени.
В иске пассажир утверждает, что помимо физических травм, получил еще и моральные. Из-за происшествия мужчина потерял сон, а это, заявляет пострадавший, потребует дополнительного лечения.
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По словам пострадавшего, бортпроводник на рейсе был неаккуратен и пролил на его руки чашку кофе, в результате чего у мужчины образовались волдыри и шелушение, испортившие татуировку.
В иске пассажир утверждает, что помимо физических травм, получил еще и моральные. Из-за происшествия мужчина потерял сон, а это, заявляет пострадавший, потребует дополнительного лечения.
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Евгения Парфентьева