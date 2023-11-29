Дмитровские полицейские раскрыли хищение 37 тонн картофеля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дмитровском городском округе полицейские раскрыли хищение 37 тонн картофеля. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление от 41-летней представительницы местной коммерческой организации о хищении в деревне Насадкино продовольственной продукции мошенническим путём. Сумма ущерба превысила 400 тыс рублей. Позже сотрудники полиции задержали по подозреваемого – 32-летнего уроженца одной из республик Закавказья», – отметила Петрова.Установлено, что злоумышленник ранее уже сотрудничал с этой фирмой и расплачивался за товар при его получении. Однако при заключении очередной сделки он пообещал рассчитаться позже, но не сделал этого. Мужчина просто вывез из овощехранилища 37 тонн картофеля и продал его.
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Лора Луганская