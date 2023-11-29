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Дмитровские полицейские раскрыли хищение 37 тонн картофеля

29 ноября 2023, 13:59
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дмитровском городском округе полицейские раскрыли хищение 37 тонн картофеля. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление от 41-летней представительницы местной коммерческой организации о хищении в деревне Насадкино продовольственной продукции мошенническим путём. Сумма ущерба превысила 400 тыс рублей. Позже сотрудники полиции задержали по подозреваемого – 32-летнего уроженца одной из республик Закавказья», – отметила Петрова.
Установлено, что злоумышленник ранее уже сотрудничал с этой фирмой и расплачивался за товар при его получении. Однако при заключении очередной сделки он пообещал рассчитаться позже, но не сделал этого. Мужчина просто вывез из овощехранилища 37 тонн картофеля и продал его.


По словам Петровой, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#подмосковье
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«Украинская правда»: Разведка выяснила, что жену Буданова отравили мышьяком
29 ноября 2023, 14:21

Фото: iStock/JosefePhotography

Супругу главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в национальной разведке Украины.
«Жену главы ГУР Марианну Буданову отравили, в частности, мышьяком и ртутью - источники «УП» в разведке», - сообщается в Telegram-канале издания. 

Напомним, 28 ноября сразу несколько украинских СМИ сообщили об отравлении Марианны Будановой тяжёлыми металлами. Также сообщалось, что вещества, навредившие организму Будановой, не встречаются в быту, поэтому, их наличие в организме человека свидетельствует о намеренной попытке отравления. 

Украинская сторона обвинила в покушении на убийство Будановой российские спецслужбы. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев обвиняет Москву абсолютно во всём, даже в своём существовании.

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#яд
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В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки
29 ноября 2023, 13:49

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Драка случилась 20 ноября, когда 10-летний мальчик возвращался из школы.
E1 сообщает, что в тот день школьник провожал свою подругу, а его одноклассники начали шутить над ним и дразнить друзей женихом и невестой.

Один из одноклассников начал драку. Он ударил мальчика кулаком по лицу, попал ему в правый глаз и со всей силы начал бить по голове. После этого повалил сверстника на асфальт и начал бить его ногами по рукам, ногам, спине, животу и груди. В это время друг обидчика оскорблял и унижал школьника. Избитый мальчик еле добрался до дома, где пожаловался на сильные головные боли и боли в спине.

Врачи диагностировали многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками, а также сильный отек на спине. Были подозрения на перелом позвоночника. 

«22 ноября ему сделали МРТ. Слава Богу, серьезный перелом не подтвердился», —говорит мать мальчика.
Ребёнок провел в больнице четыре дня с диагностированным ушибом грудного и поясничного отделов позвоночника. Школьник ходит на магнитотерапию и наблюдается у травматолога.

Полиция начала проверку. 

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В Калининграде мигранты толпой избили мужчину в автобусе

Модель во время фотосессии унесло в море
#дети
#школьники
#драка
#полиция
#подростки
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Модель во время фотосессии унесло в море
29 ноября 2023, 13:23

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В США модель унесло в море во время фотосессии, но она выжила.
LADBible сообщает, что модель позировала на скале возле океана в Калифорнии. В этот момент на неё обрушилась волна. Женщина рассказала, что всё случилось так быстро, что она даже не поняла, как оказалась под водой.

«Мы уже подходили к концу фотосессии, когда Кейт решила сделать несколько эстетичных фотографий поближе к воде», —рассказал фотограф.
По словам свидетелей инцидента, они не слышали и не видели Кейт несколько минут. Оказалось, что волна занесла девушку в небольшую пещеру, где она дождалась помощи спасателей.

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#происшествие
#съёмки
#новости
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ФСБ возбудила уголовное дело из-за разглашения коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»
29 ноября 2023, 13:16

Фото: iStock/Akintevs

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении сотрудника концерна «АвтоВАЗ» за разглашение коммерческой тайны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Самарской области.
Сотрудникам спецслужбы удалось выяснить, что инженер-конструктор предприятия предоставляла третьим лицам доверенные ей по работе сведения из корыстной заинтересованности. Переданные сведения являются коммерческой тайной организации.

В отношении работницы возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении и разглашении сведений, являющихся коммерческой тайной предприятия. 

Сотруднице «АвтоВАЗа» грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

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#фсб
#уголовное дело
#предприятия
#россия
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Уральский суд оставил в силе приговор 85-лентему тренеру за педофилию
29 ноября 2023, 13:14

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд в Свердловской области оставил без изменений приговор 85-лентему тренеру, которого обвинили в домогательствах до 10-летней девочки, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Уголовное дело на тренера возбудили после конфликта с его 10-летней воспитанницей. 18 февраля 2021 года она пришла на тренировку к Ражеву, однако, тот не пустил её, потому что у девочки не было записи и медицинской справки. Придя домой, школьница заявила матери, что тренер приставал к ней. Коллеги пенсионера были убеждены, что Ражев не делал этого, а обвинение выбило из него показания обманным путём. 

2 октября Чкаловский районный суд приговорил 85-летнего заслуженного тренера СССР Николая Ражева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд также обязал Ражева выплатить материальную компенсацию в 100 тысяч рублей матери потерпевшей девочки. 

Адвокат Ражева заявил, что у обвинения нет никаких доказательств вины его подзащитного. Однако, сегодня стало известно, что Свердловский областной суд решил оставить приговор тренеру без изменений.

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#суд
#приговор
#тренер
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#школьница
#педофилия
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В Японии рыбаки обнаружили трех человек на месте падения конвертоплана
29 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На месте рухнувшего американского конвертоплана Osprey в Японии рыбаки нашли трех человек.
Об их состоянии ничего не сообщают, сообщает телеканал NHK. По данным источника, рыболовецкие суда направились к месту крушения конвертоплана, чтобы найти людей. Удалось обнаружить трёх человек, спасательную лодку. 

Ранее сообщалось о падении конвертоплана Osprey в море в районе префектуры Кагосима. На борту находились восемь членов экипажа.

Напомним, конвертоплан Osprey ВС США рухнул в районе островов Якусима (префектура Кагосима). по некоторым данным,  конвертоплан упал в море.

В район крушения отправились патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии сотрудничает с американской стороной после происшествия. Подробности не приводятся.

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#япония
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#происшествие
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#крушение
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В туалете столичного суда умер подсудимый, но никто этого не заметил
В туалете Симоновского суда Москвы умер подсудимый и пролежал там сутки
29 ноября 2023, 13:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Подсудимый умер в туалете Симоновского суда Москвы и пролежал там целые сутки, никто не заметил его отсутствия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, в конце судебного слушания 46-летний подсудимый, которого обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц, отпросился в туалет. Там он умер, однако факт его невозвращения никто не заметил. В итоге суд закрыли, все ушли по домам.

Только на следующее утро конвоир обнаружил в туалете труп. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность.

Накануне также сообщалось, что в камере «Матросской тишины» обнаружено тело бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Согласно сообщению, первым мертвого 46-летнего Кузнецова увидел его сокамерник.


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#труп
#мужчины
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В СК раскрыли подробности планировавшегося теракта в Москве
СК: мужчине, планировавшему теракт в Москве, обещали переброску на Украину
29 ноября 2023, 12:53

Фото: iStock/Thomasaf

Мужчина, планировавший теракт в Москве, рассказал об обещании сотрудника спецслужб о переброске на Украину. Об этом сообщает управление СК РФ по городу Москве в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали мужчину, который планировал взорвать цистерну на железнодорожной станции. Уточняется, что он действовал по заданию в настоящее время неизвестного лица. 

По данным следствия, мужчина собирался взорвать состав с горюче-смазочными материалами с помощью самодельного взрывного устройства. 

Задержанный рассказал сотрудникам СК, что сотрудник спецслужб обещал вывезти мужчину на Украину после каждого выполненного задания, однако обещание не было выполнено. 

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#следственный комитет
#теракт
#москва
#украина
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В Калининграде мигранты толпой избили мужчину в автобусе
29 ноября 2023, 12:35

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Калининграде мигранты толпой избили ногами россиянина на остановке и в самом автобусе.
Их действия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».

Группа иностранных граждан пинала лежащего мужчину. Затем он смог подняться и забежать в автобус. Контролер и пассажир крикнули водителю, чтобы он быстрее закрыл двери, но он не успел и мигранты оказались в салоне. Там они продолжили издеваться над мужчиной и опять вытащили его на улицу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту потасовки. 

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#общество
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