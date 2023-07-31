До пяти человек возросло число погибших в результате падения Ми-8

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Одна из женщин, госпитализированных после крушения вертолета на Алтае, скончалась в больнице, об этом сообщает региональный Минздрав.
В ведомстве отметили старания врачей, которые боролись за жизнь пострадавшей. Женщина была доставлена в медицинское учреждение с ожогами до 95% и была подключена к ИВЛ. В выходные потерпевшая скончалась.
В больнице остается три человека, пострадавших в результате крушения вертолета.
Ранее сообщалось, что на Алтае потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находилось 13 человек, шестеро из которых погибли сразу после падения вертолета.
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Анастасия Крестьянова