Добраться до аэропорта Домодедово в условиях отмены аэроэкспрессов можно на экспресс-автобусе

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«Из-за схода нескольких грузовых вагонов на станции МЖД Бирюлево-Товарная нет движения аэроэкспрессов до аэропорта Домодедово и обратно. Добраться до воздушной гавани можно на экспресс-автобусе 1185 от метро «Домодедовская. Экспресс-автобусы отправляются каждые 15 минут. На линию выпущены дополнительные автобусы», – говорится в сообщении.
Также ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов Павелецкого направления.
В министерстве добавили, что со станций «Люблино» и «Лосиноостровская» на место происшествия направлено два восстановительных поезда.
Как сообщает МЖД, движение поездов на Павелецком направлении восстановлено. Поезда временно идут без остановки на станции Бирюлёво-Товарная.
Причины схода с рельсов шести вагонов с цементом устанавливаются. Для координации ликвидации последствий схода в РЖД создали оперативный штаб.
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