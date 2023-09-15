Дочь артиста Михаила Ульянова Елена найдена мертвой в своей квартире в Москве

Капитан авиарейса «Уральских авиалиний», посадивший свой самолёт в поле под Новосибирском, объяснил журналистам, почему так и не стал добираться до омского аэропорта. Причиной тому, как сообщает екатеринбургский портал Е1.ru, cтали неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия, а также отказ «зеленой» гидросистемы и несоответствие расчётов расхода топлива реальному положению дел.