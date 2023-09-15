Дочь артиста Михаила Ульянова Елена найдена мертвой в своей квартире в Москве

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова художник-график Елена Ульянова обнаружена мертвой в своей квартире на Большой Бронной улице в Москве. Женщина скончалась в четверг, 14 сентября. Елене было 63 года.
На данный момент причина смерти дочери известного советского артиста выясняется. Информацию сообщает MK.RU
Елену нашли без признаков жизни в ее квартире, консьержка зашла в помещение по просьбе друга погибшей. Работница сразу вызвала скорую и полицейских. Прибывшие специалисты заявили, что Ульянова умерла примерно 24 часа назад. Врачи допускают возможность сердечного приступа у звездной наследницы.
Елена Ульянова родилась в браке Ульянова с актрисой Аллой Парфаньяк. Артистка не стала развивать карьеру на сцене и стала художником-графиком. Также Ульянова занималась благотворительностью.
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Елену нашли без признаков жизни в ее квартире, консьержка зашла в помещение по просьбе друга погибшей. Работница сразу вызвала скорую и полицейских. Прибывшие специалисты заявили, что Ульянова умерла примерно 24 часа назад. Врачи допускают возможность сердечного приступа у звездной наследницы.
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