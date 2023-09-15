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Дочь артиста Михаила Ульянова Елена найдена мертвой в своей квартире в Москве

15 сентября 2023, 13:29
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова художник-график Елена Ульянова обнаружена мертвой в своей квартире на Большой Бронной улице в Москве. Женщина скончалась в четверг, 14 сентября. Елене было 63 года.
На данный момент причина смерти дочери известного советского артиста выясняется. Информацию сообщает MK.RU

Елену нашли без признаков жизни в ее квартире, консьержка зашла в помещение по просьбе друга погибшей. Работница сразу вызвала скорую и полицейских. Прибывшие специалисты заявили, что Ульянова умерла примерно 24 часа назад. Врачи допускают возможность сердечного приступа у звездной наследницы.


Елена Ульянова родилась в браке Ульянова с актрисой Аллой Парфаньяк. Артистка не стала развивать карьеру на сцене и стала художником-графиком. Также Ульянова занималась благотворительностью.

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Новосибирские врачи искалечили ребенка в роддоме
КП: В Новосибирске младенцу сломали ногу в больнице
15 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Родители новорожденного мальчика из Новосибирска хотят подавать в суд на врачей, которые покалечили их ребенка во время родов, об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам самой матери, ее беременность прошла хорошо. Никаких проблем не возникло, ребенок родился доношенным.

Однако, во время родов женщина столкнулась с очень грубым отношением со стороны врачей. 

«На час меня оставляли одну. А когда врач появилась, то еще и выговаривала мне за то, что я не знала, как тужиться. Мол, «зачем рожаешь, если не умеешь», - рассказала молодая мать. 

Далее, по ее словам, врачи начали вытаскивать мальчика руками. Медсестра дернула ребенка за ногу так сильно, что он ударился о железный поднос. 

В результате, у новорожденного диагностировали перелом тазобедренной кости, повреждение плечевого сплетения и тромбоз. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

Родители мальчика настаивают на судмедэкспертизе. Далее они планируют писать заявление в Следственный комитет.

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Автомобиль Управления делами Президента попал в аварию в центре Москвы
15 сентября 2023, 12:35

Фото: iStock/SergeyIT

В центре Москвы у станции метро «Арбатская» автомобиль «Генезис» с номерами правительства РФ врезался в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В центре Москвы у станции метро «Арбатская» автомобиль «Генезис»  с номерами правительства РФ врезался в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно сообщению, автомобиль с правительственными номерами и мигалкой на крыше совершил столкновение с такси.  Результате этого таксист получил сотрясение мозга. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что стал причиной ДТП.

Также по данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», сразу после столкновения номера правительственной иномарки закрыли с помощью тряпки. На месте происшествия прибыли экипажи МЧС, скорой помощи, а также несколько автомобилей ДПС.

Ранее также сообщалось, что в центре Москвы Мерседес врезался мачту городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем такси. Пострадали пять человек.

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#москва
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#такси
#автомобиль
#столкновение
#дпс
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Раскрыта тайна найденных в Перу инопланетян
Останки инопланетян, найденные в Перу, оказались ненастоящими
15 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/FOTOKITA

Останки внеземных существ, представленные на заседании Конгресса Мексики, оказались ненастоящими, однако их возраст действительно подтвердился, им около тысячи лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, за останки инопланетян выдали кости, которые незаконно вывезли из Перу еще несколько лет назад. Таким образом, по факту контрабанды костей из Перу в Мексику возбуждено уголовное дело.

Напомним, на заседании мексиканского парламента во время слушаний по НЛО журналист-уфолог Хайме Мауссан представил мумифицированные останки двух «инопланетных» существ, обнаруженные в Перу. «Пришельцам» около тысячи лет, а их ДНК на треть состоит из неизвестных элементов. Два мумифицированных трупа с удлиненными черепами, без зубов и с тремя пальцами на верхних конечностях нашли в слое окаменевших водорослей неподалеку от перуанского города Куско — древней столицы инков.

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#ученые
#уголовное нло
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В центре Москвы пять человек пострадали при ДТП
15 сентября 2023, 09:04

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В центре Москвы Мерседес врезался мачту городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем такси. Пострадали пять человек. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.
«Сегодня в 01.45 на на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе дома 29 водитель автомашины Мерседес не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения с последующим столкновением с автомобилем Шкода (такси)», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в аварии пострадали оба водителя, а также три пассажира такси. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести с различными травмами.

Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в причинах ДТП. Также водителя Мерседеса проверят на наличие алкоголя в крови на момент ДТП.

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#дтп
#такси
#аварии
#мерседес
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«Терминатор из будущего»: Голый мужчина прибежал к ресторану в Южно-Сахалинске
Голого мужчину заметили гуляющим по улицам Южно-Сахалинска
15 сентября 2023, 06:40

Фото: iStock/undefined undefined

В Южно-Сахалинске возле ресторана «Карафуто» очевидцы заметили голого мужчину. Соответствующее видео публикует Телеграм-канал «Сахалин ДТП/ЧП».
Отмечается, что голый мужчина гулял вдоль пересечения улицы Больничной и проспекта Мира. Южносахалинцы прозвали его «голым терминатором из будущего».

«Видимо «Судный день» уже близко, учитывая количество подобных случаев за последнее время на Сахалине», — отмечается в публикации.



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«Е1»: Капитан «Уральских авиалиний» объяснил, почему решил сажать самолёт в поле
15 сентября 2023, 06:22

Фото: iStock/AlekseiAntropov

Капитан авиарейса «Уральских авиалиний», посадивший свой самолёт в поле под Новосибирском, объяснил журналистам, почему так и не стал добираться до омского аэропорта. Причиной тому, как сообщает екатеринбургский портал Е1.ru, cтали неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия, а также отказ «зеленой» гидросистемы и несоответствие расчётов расхода топлива реальному положению дел.
По словам Сергея Белова, после отказа гидросистемы возникли неисправности в основной и автоматической системах торможения, управлении шасси и реверсе двигателя. Учитывая сильный порывистый ветер в аэропорту Омска на тот момент, капитан воздушного судна боялся, что самолет может слететь с полосы и загореться при данных метеоусловиях.

Тогда экипаж Airbus A320 решил сажать лайнер в Новосибирске, где длиннее и шире посадочная полоса. Но тут выяснилось, что топлива в баках остаётся критически мало, несмотря на предварительные расчёты. Учитывая все обстоятельства, Белов принял решение сажать самолёт в поле. В итоге, по его словам, когда они приземлились, то топлива в баках оставалось всего на пять минут полёта.

Напомним, что 12 сентября 2023 года в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка.

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#самолёты
#происшествия
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В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку топором
СК: В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку топором
15 сентября 2023, 05:32

В Красноярском крае мужчина убил шестилетнюю девочку, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк СК РФ.
В следственном комитете проинформировали, что в четверг, 14 сентября, в деревне Тагара Кежемского района к мужчине в гости пришла соседка с дочерью. Хозяин дома находился в нетрезвом состоянии и заявил, что девочка мешает ему. После этого он взял рукоять топора и стал без причин наносить девочке удары по голове.

Женщина пыталась закрыть ребенка собой и оттолкнуть мужчину, но не справилась со злоумышленником. Шестилетняя девочка скончалась в больнице. Ее мать получила незначительные травмы.

«В Кежемском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка», — сообщили в СК РФ.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ведомстве отметили, что в момент совершения преступления он мог находиться под воздействием наркотиков.

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#убийство
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РИА Новости: В Приморье застрелили медведя, ходившего с бидоном на голове
15 сентября 2023, 04:23

Фото: iStock/Eric_Johnston

Приморские инспекторы охотничьего надзора застрелили медведя, который ещё с августа ходил с бидоном на голове и успел стать звездой местных СМИ и интернета. Как сообщил представитель охотнадзора, животное застрелили, потому что оно начало проявлять агрессию к людям, пишет РИА Новости.
«В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, что в конце августа приморские жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш в Хасанском райа. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог. Специалисты охотнадзора пришли на помощь лесному жителю, а потом отпустили его в лес. Сообщалось, что поисками медведя занимались специалисты при помощи сотрудников национального парка «Земля леопарда».

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#медведи
#убийство
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В Якутии затонула моторная лодка с двумя мужчинами
ЯСИА: В Якутии затонула моторная лодка с двумя мужчинами
15 сентября 2023, 04:09

Фото: iStock/Elena Gorokhova

В Якутии неподалеку от села Балаганнах в Верхневилюйском районе затонула лодка с людьми. Об этом сообщает ЯСИА.
По данным прокуратуры, в моторной лодке «Вельбот» находились двое мужчин 31 и 36 лет. В настоящее время их тела не обнаружены.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, ведутся поиски мужчин.

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