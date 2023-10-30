«Легко отделался»: Дочь погибшей во время ссоры россиянки требует пересмотр приговора

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Екатерина Можеева, дочь погибшей в Подмосковье женщины, планирует добиться пересмотра приговора в отношении отчима. Она утверждает, что он легко отделался. Об этом сообщает РИА Новости.
Наталья и Геннадий Гриневы 17 декабря 2021 года поехали на дачу во Владимирской области. Женщина скончалась при странных обстоятельствах от травмы головы — она несколько раз падала и ударялась. Мужчина утверждает, что ей было плохо, он давал ей корвалол и предлагал вызвать скорую, но Наталья отказалась. Чуть позже супруг заметил, что она общается с кем-то по телефону. Ему это не понравилось и он толкнул ее. Наталья ударилась об ступеньку и так и не встала.
Геннадия осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности» и назначили ему 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Дочь погибшей не устроил такой приговор, она считает что он слишком мягкий. Девушка совместно с прокуратурой подала апелляцию.
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Алина Юрчак