Дочь социолога Кагарлицкого* сообщила об этапировании отца в Сыктывкар

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Дочь социолога Бориса Кагарлицкого* проинформировала об этапировании отца в Сыктывкар в связи с делом об оправдании терроризма. Она написала об этом на своей страничке в Twitter.
«Его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения», — говорится в публикации.
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*признан иноагентом в России
Диана Аванесян