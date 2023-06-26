Дочь тиктокерши Арины Шальновой погибла после падения с пятого этажа

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В историях Шальнова поделилась, что двухлетняя девочка 22 мая выпала из окна, после чего впала в кому.
«Ее поймала очень маленькая яблоня, с меня ростом, но от такой высоты головой она все равно отпружинила в бетон, который выкладывают под окнами. Состояние ее было крайне тяжелое, никакие органы не повредились, позвоночник цел, все хорошо с телом, но голова. У нее перелом лобной кости и двух теменных зон и черепно-мозговая травма, вследствие чего — отек мозга», — рассказала Шальнова.
Она добавила, что Эмили скончалась в свой день рождения — 10 июня.
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