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Дочь умершей после липосакции пациентки рассказала об обмане клиники

11 сентября 2023, 17:53
Фото: iStock/Marina Demeshko

Фото: iStock/Marina Demeshko

Дочь жительницы Петербурга, которая умерла после операции по липосакции, Кира Федюрова рассказала о том, как все произошло. Об этом сообщает 78.ru.
По словам дочери погибшей, ее мама не имела проблем со здоровьем, была очень спортивной, а также проходила обследования у врачей. Она также отметила, что ее мама хотела делать в клинике пластической хирургии «Абриелль» лишь небольшую процедуру.

Кира Федюкова подчеркнула, что семья умершей до сих пор не понимает, почему погибшей пациентке сделали много операций. Она считает, что ее маму убедили в том, что ей необходимо сделать и другие процедуры.


Девушка добавила, что некоторые пациенты жаловались, что в этой клинике пациентов обманывают на деньги.

Напомним, пациентка престижной клиники пластической хирургии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге скончалась после проведенной в ней операции по липосакции.

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Подмосковные спасатели вызволили мужчину, упавшего в подвал для оборудования бассейна
11 сентября 2023, 18:05

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли мужчине, травмированного при падении в приямок для оборудования бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Деулино» Сергиево-Посадского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась хозяйка частного подворья, супруг которой решил проверить систему очистки стационарного бассейна. Неожиданно мужчина потерял равновесие и упал с высоты в подвальное помещение.

Прибыв на место происшествия, спасатели спустились в приямок и осмотрели 56-летнего мужчину. Тот жаловался на сильную боль в руке и ноге. Медики сделали пострадавшему обезболивающий укол.
 
Затем работники противопожарно-спасательной службы помогли врачам зафиксировать повреждённые конечности пострадавшего, положили его на жёсткие носилки, подняли и перенесли в машину скорой помощи. В дальнейшем он был госпитализирован. 

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#московская область
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Кровавый любовный треугольник образовался в отделении полиции Ставрополя
В Ставрополе старший лейтенант избил майора, с которым ему изменяла жена
11 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/globalmoments

В Ставрополе старший лейтенант избил майора, с которым ему изменяла жена, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел 2 сентября. 25-летний старший лейтенант полиции вернулся домой и застал свою супругу в постели с другим мужчиной. Разлучником оказался 35-летний замначальником подразделения по делам несовершеннолетних. В то же время, жена лейтенанта также работает в органах. Ее любовником стал ее начальник. 

Муж набросился на своего коллегу и избил его так, что последнему пришлось обратиться за медицинской помощью.

О происшествии узнали в органах. Замначальником подразделения отстранили от должности за то, что он опорочил честь сотрудника полиции.

Проверка по факту произошедшего продолжается проверка. Обманутому мужу может грозить уголовное дело за нанесение побоев.

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#проверка
#уголовное инцидент
#полиция
#супруги
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Тело 8-летней девочки было найдено в яме для установки столба в Красноярском крае
11 сентября 2023, 17:37

Фото: istock / Motortion

10 сентября в селе Новобирилюссы (Красноярский край) обнаружили тело 8-летней девочки в яме для установки столба. Региональная прокуратура и Следственный комитет уже проводят проверку.
По предварительным данным, вечером предыдущего дня (10 сентября) погибшая девочка пошла гулять с подругой и не дошла до дома. После пропажи ребенка мать обратилась в местные органы с заявлением. Как говорит подруга умершей девочки, после прогулки та пошла к себе домой, а погибшая осталась гулять одна. 

Оперативные службы сразу после обращения матери отправились на поиски ребенка. Девочка была найдена возле участка одного из местных жителей в выкопанной яме для установки столбов. Обстоятельства произошедшего выясняются. В прокуратуре добавили, что возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. 

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#следственный комитет
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#красноярский край
#гибель
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В петербургской клинике женщина умерла после липосакции
11 сентября 2023, 17:28

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Пациентка престижной клиники пластической хирургии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге скончалась после проведенной в ней операции по липосакции, передает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, причиной смерти послужил инфаркт. Сообщается, что после операции по удалению жира состояние 47-летней женщины ухудшилось. Она была госпитализирована в центр экстренной медицины имени А. М. Никифорова.

Медики боролись за жизнь пациентки, однако спасти ее не удалось. Помимо инфаркта у женщины также были диагностированы отек мозга и легких.

По факту смерти женщины проверяются врачи и клиника, где погибшей делали операцию.

Напомним, ранее в Мексике 30-летняя медсестра умерла, когда пыталась самостоятельно сделать себе липосакцию.

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#операции
#медики
#медсестра
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Загадочную смерть школьницы из Каменска-Уральского продолжают расследовать на Урале
На Урале расследуют загадочную гибель 16-летней школьницы
11 сентября 2023, 17:27

Фото: iStock/udra

10 августа в городе Каменск-Уральский Свердловской области обнаружили труп 16-летней девушки, сброшенным в овраг. В настоящий момент расследование загадочной смерти подростка продолжается, об этом сообщает «РИА Новости».
В день убийства девушка ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж. Она вернулась домой поздно, когда автобусы уже не ходили, и ей пришлось добираться от электрички пешком. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги. Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было, однако, полиции долго не удавалось найти ее телефон. 

Позже, по камерам видеонаблюдения был вычислен мужчина, который ехал а одном направлении с убитой на велосипеде. Его задержали по подозрению в убийстве девушки, но он рассказал следствию другую версию событий. Подозреваемый заявил, что действительно ехал с девушкой по одной дороге. Он обратил внимание, что подросток сильно шатается, а затем она и вовсе упала и скатилась в овраг. Мужчина решил ограбить ее, забрал телефон, но не смог разблокировать и зарыл его неподалеку. Эту версию подтвердил полиграф.

Расследование гибели девушки из Каменска-Уральского продолжается. Подозреваемый все еще находится под арестом.

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Мужчине оторвало пальцы от взрыва петарды в Москве
11 сентября 2023, 17:15

Фото: iStock/RamonCast

В столичном доме в руках у 40-летнего мужчины взорвалась петарда, которую он заказал на «Озон». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Байкальская в столичном районе Гольяново. На данный момент к месту происшествия едут экипажи скорой помощи и спасатели.

Отмечается, что пострадавшему мужчине оторвало пальцы.

Ранее сильный пожар вспыхнул в Подольске. Полностью выгорели три автомобиля, ещё один повреждён. Пожар успел распространиться на 80 квадратных метров.

Напомним, в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При этом информация о пострадавших не поступала.

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Пострадавший при нападении подростка в ростовской школе находится в реанимации

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#инцидент
#происшествия
#граната
#петарда
#москва
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Пострадавший при нападении подростка в ростовской школе находится в реанимации
Минздрав: пострадавший при нападении подростка в ростовской школе находится в реанимации
11 сентября 2023, 15:45

Фото: iStock/Plyushkin

Пострадавший при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области мужчина прооперирован, сейчас он в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
«Человек, который получил проникающие ранения, был доставлен в больницу в Таганроге. Больной прооперирован. В настоящее время находится в реанимации, у него медикаментозный сон. Состояние средней тяжести», - рассказал Кобзев.

Он также добавил, что другим двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализация им не понадобилась.

Напомним, в хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил троих взрослых людей - двоих сотрудников и родственника одного из учеников. По некоторым данным, один мужчина получил пять ножевых ранений. Он привел свою внучку в первый класс.

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#госпитализация
#человек
#мужчина
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СК: Напавший в Ростовской области на людей подросток собирался убить учителя
11 сентября 2023, 14:39

Фото: iStock/BrianAJackson

Подросток из Ростовской области, который напал на людей с кухонным ножом, планировал убить учителя, сообщили в Следственном комитете по региону.
В хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Он уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а, б» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По информации СК, ученик Краснодесантской школы пришел в учебное учреждение, чтобы совершить расправу над учителем. Однако, ему помешали сотрудники школы и родители других учеников. 

Подросток задержан, в отношении него назначены психолого-психиатрическая, а также судебно-медицинская экспертизы.

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СК начал проверку по факту смерти женщины после употребления арбуза
11 сентября 2023, 14:03

Фото: iStock/blinow61

По факту смерти женщины, употребившей в пищу арбуз, проводится проверка. Об этом сообщили в СК РФ.
Отмечается, что следователи СК РФ опрашивают родственников погибшей, а также выполняются другие проверочные мероприятия. Ранее сообщалось, что признаков отравления у погибшей 48-летней Елены не обнаружено. Причиной смерти москвички стала острая сердечная недостаточность.

Напомним, в Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как съела арбуз. У Елены началась тошнота и обильная рвота. Однако скорую помощь пострадавшая решила не вызывать. После ухудшения симптомов ее мать все-таки решила вызывать скорую помощь.

Прибывшие на место врачи спасти ее не смогли.

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