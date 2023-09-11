Дочь умершей после липосакции пациентки рассказала об обмане клиники

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Дочь жительницы Петербурга, которая умерла после операции по липосакции, Кира Федюрова рассказала о том, как все произошло. Об этом сообщает 78.ru.
По словам дочери погибшей, ее мама не имела проблем со здоровьем, была очень спортивной, а также проходила обследования у врачей. Она также отметила, что ее мама хотела делать в клинике пластической хирургии «Абриелль» лишь небольшую процедуру.
Кира Федюкова подчеркнула, что семья умершей до сих пор не понимает, почему погибшей пациентке сделали много операций. Она считает, что ее маму убедили в том, что ей необходимо сделать и другие процедуры.
Девушка добавила, что некоторые пациенты жаловались, что в этой клинике пациентов обманывают на деньги.
Напомним, пациентка престижной клиники пластической хирургии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге скончалась после проведенной в ней операции по липосакции.
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Кира Федюкова подчеркнула, что семья умершей до сих пор не понимает, почему погибшей пациентке сделали много операций. Она считает, что ее маму убедили в том, что ей необходимо сделать и другие процедуры.
Напомним, пациентка престижной клиники пластической хирургии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге скончалась после проведенной в ней операции по липосакции.
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Екатерина Коршунова