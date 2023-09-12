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Подмосковный дом создателя самого известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, два дома Горецкого в одинцовском посёлке имени Малевича перешли по наследству его сыну. В одном из них он жил, а второй сдавал гражданину Азербайджана Мураду Ахнудзазы.
К несчастью, сын Горецкого умер, а дома, по праву, перешли его внуку. Однако, официально вступить в наследство он сможет только через полгода. Сейчас же законный хозяин дома не может выгнать из него Ахнудзазы.
Мигрант три месяца не платит по счетам, избил внука Горецкого, якобы за то, что тот отключил ему свет, а также долгое время развлекался там с некой девушкой, повергнув дом в разруху. Веселье продолжалась до тех пор, пока к Ахнудзазы не приехала жена.
На мигранта уже написали несколько заявлений в полицию, на него также жалуются соседи, однако, никаких мер принято пока не было.
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К несчастью, сын Горецкого умер, а дома, по праву, перешли его внуку. Однако, официально вступить в наследство он сможет только через полгода. Сейчас же законный хозяин дома не может выгнать из него Ахнудзазы.
На мигранта уже написали несколько заявлений в полицию, на него также жалуются соседи, однако, никаких мер принято пока не было.
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Евгения Парфентьева