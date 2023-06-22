Дома у профессора-педофила нашли пропавшего школьника

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Геннадий Дерягин ранее обвинялся в пропаганде педофилии. Профессор написал учебное пособие «Криминальная сексология», в котором углядели пропаганду гомосексуальной педофилии. Все выпущенные издания утилизировали. Отмечается, что публикацию подобного рода литературы он продолжил и после увольнения из университета. Общественность неоднократно просила привлечь Дерягина к ответственности.
Давать признательные показания Дерягин пока отказывается, с ним работают следователи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что правоохранительные органы задержали во Владивостоке 36-летнего курьера, забиравшего у пенсионерок обманным путем выманенные деньги.