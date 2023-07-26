Домодедовский подросток получил удар током на рыбалке

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В Подмосковье подросток во время рыбалки зацепился удочкой за высоковольтные провода. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
ЧП произошло в городском округе Домодедово. 13-летний школьник ловил рыбу на пруду в микрорайоне Востриково. Неожиданно он зацепился леской за провода и получил удар током.
Подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести. У него диагностировали ожог кистей рук.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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Подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести. У него диагностировали ожог кистей рук.
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Лора Луганская