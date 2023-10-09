Домработница обокрала квартиру дочери актёра Дмитрия Назарова

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Домработница украла из квартиры 4 млн рублей.
SHOT пишет, что 23-летняя актриса Арина Назарова в субботу вызывала 41-летнюю уборщицу Татьяну. Она следила за порядком на протяжении трёх лет. Ключи актриса Театра имени Маяковского оставила домработнице, и ушла на работу.
Вечером, вернувшись домой, девушка обнаружила беспорядок и разбросанные средства для уборки. В одной из комнат была отодвинута тумбочка, из неё исчезли 4 млн рублей. Домработница перестала выходить на связь. В данный момент 41-летнюю уроженку Таджикистана Татьяну разыскивают.
Ранее российского актёра Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.
Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.
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Вечером, вернувшись домой, девушка обнаружила беспорядок и разбросанные средства для уборки. В одной из комнат была отодвинута тумбочка, из неё исчезли 4 млн рублей. Домработница перестала выходить на связь. В данный момент 41-летнюю уроженку Таджикистана Татьяну разыскивают.
Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.
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Мария Фирсова