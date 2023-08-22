Доступ в «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве

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Доступ в московский парк «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве, информация опубликована на официальном сайте парка.
«Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», - говорится в сообщении, размещенном на сайте «Зарядья».
Откуда поступила информация об устройстве – не уточняется.
На прошлой неделе «Зарядье» трижды эвакуировали из-за угрозы взрыва. 15, 16 и 20 августа парк закрывали из-за анонимной информации о взрывных устройствах, которая поступала на почту администрации «Зарядья».
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