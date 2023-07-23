Downdetector: Пользователи жалуются на сбои в работе сайта Wikipedia

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В работе онлайн-энциклопедии Wikipedia в воскресенье 23 июля наблюдаются сбои, свидетельствует сервис Downdetector.
20 июля произошел глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp*; о проблемах сообщали пользователи из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции. Пользователи в России, в том числе в Москве, также столкнулись со сбоем, что показали данные сервиса DownRadar.
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*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена
Артем Путинцев