DPA: Восемь посетителей Октоберфеста пострадали во время аварии на аттракционе

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Восемь человек получили различные травмы во время столкновения двух вагонеток американских горок на площадке празднования Октоберфеста в Мюнхене.
Аттракцион Хёлленблиц считается крупнейшими в мире крытыми американскими горками. Вагонетки в нем могут разгоняться до скорости 80 километров в час. Сейчас аттракцион временно закрыт, специалисты выясняют, что стало причиной столкновения.
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Александр Бойцов