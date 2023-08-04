Дроны ВСУ атаковали акваторию Новороссийска

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Минувшей ночью, ВСУ осуществили попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы в Новороссийске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате происшествия никто не пострадал. Российские корабли повреждений не получили.
Также, в российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки 13 БПЛА ВСУ, которые были обнаружены и перехвачены системами ПВО и средствами РЭБ в районе Крымского полуострова.
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Анастасия Крестьянова