Друзья экс-члена сборной РФ по боксу Шарафутдинова жестоко избили пешехода

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Друзья спортсмена Дамила Шарафутдинова жестоко избили пешехода в Нижнем Новгороде из-за замечания за езду по встречной полосе. Известный боксёр наблюдал за происходящим и обещал «дать леща» супруге пострадавшего.
SHOT пишет, что, по словам 44-летнего Ильи Устюгова, он переходил дорогу рядом с домом, когда увидел белый Hyundai Solaris, двигавшейся по односторонней дороге в обратном направлении. Илья возмутился такой наглостью и сделал водителю замечание. После чего водитель выскочил из машины вместе со своим другом и нанёс прямой удар в глаз. Досталось и соседу Ильи, оказавшемуся свидетелем дорожных разборок.
На улицу Илья выходил в одних тапочках и без телефона, поэтому, как смог встать с тротуара, побежал домой за телефоном, чтобы вызвать полицию. После этого вместе с супругой вновь спустился на улицу. В это же время на подмогу приехала ещё одна машина, из которой вышел 22-летний экс-боксёр в супертяжёлой категории, а сейчас боец поп-ММА Дамил Шарафутдинов.
В результате избиения у Ильи диагностированы перелом стенки носа, орбиты глаза, сотрясение мозга и гематома головы. В больнице он находился почти неделю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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На улицу Илья выходил в одних тапочках и без телефона, поэтому, как смог встать с тротуара, побежал домой за телефоном, чтобы вызвать полицию. После этого вместе с супругой вновь спустился на улицу. В это же время на подмогу приехала ещё одна машина, из которой вышел 22-летний экс-боксёр в супертяжёлой категории, а сейчас боец поп-ММА Дамил Шарафутдинов.
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Мария Фирсова