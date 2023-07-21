Друзья погибшей в Махачкале девушки надеются, что косметолога накажут после неудачной операции на ягодицах

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Близкий друг Мукминат Шабасовой из Махачкалы, которая умерла во время операции по увеличению ягодиц на дому, заявил, что подруги долго отговаривали девушку идти к этому косметологу. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Ума, косметолог, которая должна была провести операцию, только недавно получила сертификат. Все девочки были возмущены тем, что она работает очень плохо», — цитирует близкого друга погибшей «Газета.Ru».
Отмечается, что погибшая пошла на процедуру к этому косметологу из-за того, что она была подругой Шабасовой.
Друг Шабасовой выразил надежду на то, что косметолог понесет наказание за совершенное преступление.
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