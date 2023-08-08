ДТП на трассе М-4 «Дон» стало причиной ограничения движения

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На трассе М-4 «Дон» в Кореновском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием грузовика, из-за чего на участке дороги ограничили движение. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.
«На трассе М-4 ДОН в Кореновском районе автоинспекторы регулируют движение. Из-за ДТП частично ограничено движение на 1283-м километре автодороги», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Уточняется, что грузовик врезался в отбойник, в результате аварии разлилось топливо. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением.
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