ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло в центре Москвы

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На Зубовском бульваре в столице произошло столкновение автомобиля и мотоцикла
ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на Зубовском бульваре в столице, передаёт пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Уточняется, что авария произошла утром во вторник, 13 июня, в районе домов 16-20 на Зубовском бульваре в Москве. На место ДТП прибыли оперативные службы столицы. Движение в месте происшествия было ограничено, однако уже восстановилось.
Информация о пострадавших в данный момент уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что авария произошла утром во вторник, 13 июня, в районе домов 16-20 на Зубовском бульваре в Москве. На место ДТП прибыли оперативные службы столицы. Движение в месте происшествия было ограничено, однако уже восстановилось.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная