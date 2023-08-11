ДТП с участием двух фур произошло под Калугой

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В Калужской области произошла авария с участием двух фур. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что ДТП произошло на автомобильной дороге Москва – Рославль. На текущий момент движение на дороге в обе стороны перекрыто.
Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, ранее в Луганской Народной Республике произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек погиб. Четыре человека пострадали. Всех их госпитализировали, одного - в тяжелом состоянии. Возгорание автомобилей произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом.
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Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Екатерина Коршунова