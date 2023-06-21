ДТП со смертельным исходом произошло в Дагестане

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SHOT: Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой в Дагестане, 9 человек погибли, 16 пострадали
Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой в Дагестане, 9 человек погибли, 16 пострадали. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, автобус «Москва – Хасавюрт» двигался по своей полосе. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате ДТП 9 человек погибли, также известно о 16 пострадавших. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Тольятти ученица автошколы погибла в ДТП во время занятия.
По информации портала, автобус «Москва – Хасавюрт» двигался по своей полосе. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате ДТП 9 человек погибли, также известно о 16 пострадавших. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Анастасия Крестьянова