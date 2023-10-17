«Думская»: В Одессе и Одесской области раздаются взрывы

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В Одессе и Одесской области раздаются взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Думская». Ранее в области была объявлена воздушная тревога. Также сирены ненадолго включались в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.
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Взрыв прогремел в Криворожском районе Днепропетровской области
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Артем Путинцев