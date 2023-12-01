«Душит, кусается и нападает»: В Сибири третьеклассника просят изолировать от детей

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В Новосибирске родители учеников третьего класса пожаловались на агрессивного мальчика в их классе.
Об этом рассказала мама одной из школьницы, которая пострадала от хулигана, в беседе с телеграм-каналом «Подъем».
Женщина рассказала, что ее дочь учится в школе №91. По словам матери, мальчик нападает на детей и учителей, ломает школьную мебель.
Мама другой девочки рассказала, что он избил ее дочь до сотрясения. Мальчик бежал, споткнулся и подумал, что одноклассница поставила ему подножку.
В администрации школы ситуацию с поведением школьника не прокомментировали.
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Женщина рассказала, что ее дочь учится в школе №91. По словам матери, мальчик нападает на детей и учителей, ломает школьную мебель.
«В середине ноября избил мою дочь, она пришла в рваных колготках. Пытался палкой залезть ей в попу. Он получает колоссальное удовольствие, когда издевается над ребятишками, а когда ему кто-то дает сдачи, он звереет и начинает крушить все вокруг», — поделилась мама третьеклассницы.Она отметила, что родители уже не раз жаловались на агрессивного ребенка директору образовательного учреждения, но, по словам матери, вопросом он не занимается. В знак протеста семьи решили не отпускать своих детей на уроки.
Мама другой девочки рассказала, что он избил ее дочь до сотрясения. Мальчик бежал, споткнулся и подумал, что одноклассница поставила ему подножку.
В администрации школы ситуацию с поведением школьника не прокомментировали.
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Алина Юрчак