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«Душит, кусается и нападает»: В Сибири третьеклассника просят изолировать от детей

В Новосибирске родители пожаловались на третьеклассника, который бьет детей
01 декабря 2023, 20:53
Фото: istock / monkeybusinessimages

Фото: istock / monkeybusinessimages

В Новосибирске родители учеников третьего класса пожаловались на агрессивного мальчика в их классе.
Об этом рассказала мама одной из школьницы, которая пострадала от хулигана, в беседе с телеграм-каналом «Подъем».

Женщина рассказала, что ее дочь учится в школе №91. По словам матери, мальчик нападает на детей и учителей, ломает школьную мебель.


«В середине ноября избил мою дочь, она пришла в рваных колготках. Пытался палкой залезть ей в попу. Он получает колоссальное удовольствие, когда издевается над ребятишками, а когда ему кто-то дает сдачи, он звереет и начинает крушить все вокруг», — поделилась мама третьеклассницы.
Она отметила, что родители уже не раз жаловались на агрессивного ребенка директору образовательного учреждения, но, по словам матери, вопросом он не занимается. В знак протеста семьи решили не отпускать своих детей на уроки.

Мама другой девочки рассказала, что он избил ее дочь до сотрясения. Мальчик бежал, споткнулся и подумал, что одноклассница поставила ему подножку.

В администрации школы ситуацию с поведением школьника не прокомментировали.

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#мама
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Подмосковные огнеборцы спасли во время пожара домашних животных
01 декабря 2023, 20:11

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса потушили пожар в хозяйственной постройке и спасли из огня домашних животных. Инцидент произошёл в садовом товариществе «Отдых» Наро-Фоминского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители, которые издалека заметили пламя в соседнем садовом товариществе. 
«Прибыв на вызов, пожарные наткнулись на закрытые автоматические ворота. Они связались с владельцем одного из садовых участков, который открыл им проезд. Прибывшие огнеборцы увидели охваченную огнём хозпостройку, в которой находилась домашняя живность», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Владимир Бугаев
По его словам, пожарные оперативно начали тушить строение и одновременно приступили к эвакуации животных. В итоге из огня были спасены пять кроликов, семь кур и 11 уток. 
 
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#безопасность
#животные
#наро-фоминск
#подмосковье
#московская область
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Россиянин попытался зарубить топором гостя, который заступил за свою жену
В Уфе мужчина пытался зарубить топором гостя, заступившегося за свою супругу
01 декабря 2023, 20:05

Фото: istock / FOTOKITA

В Уфе мужчина пытался зарубить гостя топором, когда тот заступился за свою жену.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, потерпевший с супругой приехали в гости к друзьям в квартире на Гвардейской. Хозяин дома выпил много алкоголя и начал спорить с женой товарища. Пострадавший начал защищать свою спутницу, чем вызывал злость у хозяина.  Дружеская атмосфера сменилась на напряженную. Мужчина  несколько раз ударил оппонента топором по голове и руке. 

Мужчина жив, им с женой, к частью, удалось сбежать из злосчастного дома. Пара написала заявление в правоохранительные органы. 

Ранее сообщалось, что осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#нападение
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Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете
Daily Mail: Пассажир Scoot Airlines устроил массовую драку на борту самолета
01 декабря 2023, 18:56

Фото: istock / Diy13

Пассажир авиакомпании Scoot Airlines устроил драку в самолете и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Драка произошла  на рейсе из Перт — Манила. Агрессивный мужчина требовал у бортпроводников напитки и грубо общался с попутнчикам. 

Когда он увидел, что его снимают на телефон, то разозлился и ударил «оператора». В итоге началась массовая драка, часть пассажиров пыталась разнять оппонентов, но в итоге сами стали участниками конфликта. 

После прибытия воздушного судна в аэропорт, дебошир оказался в полиции. Неизвестно, предъявят ли ему какие-либо обвинения.

Ранее сообщалось, что осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Волжском, погиб человек
В доме в Волжском Волгоградской области произошёл взрыв газа
01 декабря 2023, 17:52

Фото: iStock/sarawutk

В Волгоградской области произошел взрыв в многоэтажном доме. Один человек погиб. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По информации портала, ЧП произошло в городе Волжский. Администрация города сообщила, что в пятиэтажном доме взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Возгорание быстро распространилось на соседние квартиры. Один из местных жителей погиб. 

На место инцидента прибыли экстренные службы. Выясняются подробности инцидента. 

Прежде сообщалось о взрыве баллонов с химикатами в Санкт-Петербурге. Один человек госпитализирован в больницу с 50% ожогами тела. Причины взрыва выясняют специалисты.   

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Сотрудник МЧС сорвался с крыши при тушении пожара на «Садоводе»

Пожар на «Садоводе» начался с брюк: последние события, причина возгорания
#мчс
#пожар
#чп
#взрыв
#возгорание
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«Ударили палкой, чтобы не плакала»: Похитители 8-летней Златы из Козельска задержаны
За похищение 8-летней Златы в Калужской области задержана многодетная семья
01 декабря 2023, 17:30

Фото: istock / Thomasaf

По данным канала, задержаны Аркадий Новиков (40 лет), Ирина Новикова (37 лет) и Андрей Новиков (21 год). Все трое проживали в деревне Касьяново в Калужской области. Сообщается, что место жительства находится в 80 км от Козельска, где ребенка похитили.

Все трое безработные. Кроме того, Аркадий ранее был судим за убийство. Семья Новиковых многодетная, всего у них четверо детей. 

В 2018 году Ирина просила предоставить социальное жильё, так как, по словам женщины, семья поживала в доме, признанном аварийным еще в 2015 году. Последнее время она жаловалась, что живет на детские пособия.

В ходе допроса девочка рассказала, что семейство схватило ее, посадило в черный автомобиль и уехало в неизвестном направлении. Она также рассказала, что её ударили палкой, чтобы она не плакала.

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#убийство
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#женщины
#пособия
#девочка
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В Санкт-Петербурге взорвался баллон с химикатами, есть пострадавшие
Баллоны с химикатами взорвались при пожаре в Петербурге
01 декабря 2023, 17:23

Фото: iStock/Diy13

В Санкт-Петербурге во время пожара в ангаре, взорвался баллон с химикатами. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации портала, в результате инцидента пострадал один из рабочих. Мужчина экстренно госпитализирован с ожогом 50% тела. На место происшествия прибыли пожарные. Причины возгорания выясняются.

Прежде сообщалось о крупном пожаре на рынке «Садовод» в Москве. По предварительным данным, в одном из торговых павильонов произошло замыкание проводки. Два человека были госпитализированы. Возгорание достигло 600 кв.метров.
Позже выяснилось, что при тушении пожара, с крыши сорвался сотрудник МЧС. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.

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#мчс
#пожар
#садовод
#возгорание
#санкт-петербург
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Более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначены аресты и штрафы
01 декабря 2023, 17:18

Административные аресты от 1 до 10 суток, штрафы и обязательные работы назначены различными судами Дагестана 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
По словам Мамаевой, на 94 нарушителей наложен административный штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей. Также 42 назначены обязательные работы.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяли паспорта у пассажиров, которые выезжали из аэропорта на машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале крайнее недовольство беспорядками, произошедшими в аэропорту Махачкалы. Он назвал их явным нарушением закона, и заверил, что правоохранительные органы непременно проведут соответствующее расследование.

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#штраф
#жители
#расследование
#telegram
#дагестан
#аэропорт
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ФСБ изъяла тысячи литров паленого алкоголя из дома российской пенсионерки
Пенсионерка из Башкирии собиралась сбыть более 3 тысяч литров паленого алкоголя
01 декабря 2023, 17:14

Фото: istock / Dzurag

В Стерлитамаке (Башкортостан) сотрудники ФСБ России нашли в доме 66-летней пенсионерки более 3 тысяч литров паленого алкоголя общей суммой 2,5 млн рублей.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, женщина незаконно покупала этиловый спирт, разбавляла его водой и разливала по бутылкам. Полученный «напиток»  она продавала на территории Стерлитамака и других районов региона. Женщина была задержана по время проведения проверочной закупки.

Возбуждено угольное дело за незаконное производство и оборот спиртных напитков. 

Правоохранители изъяли найденный алкоголь и отправили на экспертизу, которая признала спиртное опасным для жизни.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что парламентарии от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу виноделен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#алкоголь
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#фсб
#женщина
#сотрудники
#спирт
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Сотрудник МЧС сорвался с крыши при тушении пожара на «Садоводе»
01 декабря 2023, 17:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

При тушении пожара на вещевом рынке «Садовод» на юго-западе Москвы с крыши упал 22-летний спасатель, он жив. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 22-летний сотрудник МЧС сорвался с крыши во время тушения пожара. Он выжил. Его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. На этой площади его и локализовали. Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. Пожарные разбирали конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания, но еще не были охвачены огнем.

Из горящего помещения спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. Не менее двух человек пострадали. 

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