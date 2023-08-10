Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Оренбургской области

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Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате аварии в Северном районе Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.
Сообщается, что ДТП произошло на 1213-м километре автодороги Москва – Челябинск около села Богдановка. Водитель легкового автомобиля Lada Granta не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку и совершил столкновение с автомобилем Honda.
Водитель и пассажир автомобиля Lada Granta погибли на месте. Сообщается, что водителя и трех пассажиров легкового автомобиля Honda госпитализировали.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, ранее в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли три подростка и мужчина. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Sorento влетел в стоящий на обочине грузовик. Сообщается, что погибли 63-летний мужчина, который управлял автомобилем, 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет.
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Водитель и пассажир автомобиля Lada Granta погибли на месте. Сообщается, что водителя и трех пассажиров легкового автомобиля Honda госпитализировали.
Напомним, ранее в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли три подростка и мужчина. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA Sorento влетел в стоящий на обочине грузовик. Сообщается, что погибли 63-летний мужчина, который управлял автомобилем, 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет.
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Екатерина Коршунова