Два человека погибли и один пропал после взрыва и пожара на нефтяной платформе в Мексиканском заливе

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Двое людей погибло и один пропал без вести после взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе, сообщает пресс-служба ее владельца — мексиканской нефтегазовой компании Pemex
«По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», — сообщила пресс-служба Pemex в своем Twitter.Причины взрыва и пожара сейчас выясняются.
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