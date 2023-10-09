Два человека погибли после ДТП с электричкой в Лосино-Петровском

Фото: Фотобанк Московской области
В подмосковном городском округе Лосино-Петровский два человека погибли и ещё один тяжело пострадал после того, как водитель вёзшего их автомобиля проехал на красный свет на железнодорожном переезде и столкнулся с электричкой. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.
«По предварительной информации, водитель <...> допустил выезд на запрещающий сигнал светофора при пересечении железнодорожного переезда, <...> где совершил столкновение с электричкой. В результате два человека погибли на месте, один с телесными повреждениями госпитализирован» (цитата по ТАСС), — рассказали в подмосковном главке.Также там уточнили, что сотрудники ГИБДД уже ведут проверку и выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в своём Telegram-канале сообщила, что электричка, следующая из Москвы в Монино, столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля выехал на переезд во время приближения к нему поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать.
В результате происшествия никто не пострадал, поезд остался на рельсах. Однако из-за перекрытия путей часть электричек ярославского направления в сторону области следуют с опозданием.
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