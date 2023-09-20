Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе.

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По меньшей мере два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Балашихе. Такие данные приводит Telegram-канал Mash.
Одной из жертв трагедии стала женщина. Ее придавило бетонной плитой в результате обрушения нескольких этажей дома. Её личность пока устанавливается. При этом по данным «112», пострадали два человека. Еще два находятся под завалами. Также из под завалов спасли мужчину с ребенком, им оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают спасательно-поисковую операцию.
На место трагедии уже приехал глава Балашихи Сергей Юров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.
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Элина Позднякова