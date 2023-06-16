Два человека погибли в ДТП из-за задымления на трассе в Омской области

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Уточняется, что происшествие произошло ночью в пятницу, 16 июня, в районе 408 километра мна трассе Тюмень-Омск. Из-за природных пожаров и тумана в Омской области было задымление. Из-за этого столкнулись два автомобиля.
Ранее «Радио 1» сообщало, физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе, а в Кемеровской области ребёнок умер после того, как поел арбуз.