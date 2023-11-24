Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями под Нижним Новгородом

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Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском в Нижегородской области, в результате чего двое человек погибли, ещё трое – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что авария произошла утром, 24 ноября, на Автозаводском шоссе.
В сообщении уточняется, что столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. В результате происшествия две пассажирки легковой машины скончались на месте, ещё трое участников ДТП пострадали.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в четверг, 23 ноября, водитель легкового автомобиля сбил двух девочек, переходящих дорогу в неположенном месте. В результате ДТП один ребёнок погиб, вторая девочка – госпитализирована.
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В сообщении уточняется, что столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. В результате происшествия две пассажирки легковой машины скончались на месте, ещё трое участников ДТП пострадали.
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Анастасия Чинкова