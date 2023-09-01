Два человека погибли в страшном ДТП в Красноярском крае

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Два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
Трагедия произошла на 1040 километре трассе в Канском районе Красноярского края в 17:00.
По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. Большегруз, в свою очередь, тоже вытолкнуло на встречку, где в него врезались еще две легковые машины.
В результате столкновения, две легковушки загорелись.
В настоящий момент известно о двух погибших и еще двух пострадавших.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. Большегруз, в свою очередь, тоже вытолкнуло на встречку, где в него врезались еще две легковые машины.
В настоящий момент известно о двух погибших и еще двух пострадавших.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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Евгения Парфентьева